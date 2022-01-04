Ученые обнаружили находку, изменившую представление об эволюции

В Соединенных Штатах, в Неваде, в скальном массиве Окаменелый холм в районе горы Огаста, ученые наткнулись на огромный окаменелый череп древней рептилии. Проанализировав находку, они предложили изменить общее представлении о скорости эволюции на Земле.

Как рассказал CNN со ссылкой на исследование в Science, речь идет о черепе ихтиозавра Cymbospondylus youngorum, который доминировал в море более 200 миллионов лет назад. Его анализ стал частью более масштабных исследований, предпринятых международной командой ученых, направленных на понимание того, насколько быстро у ихтиозавров изменился размер тела по сравнению с китами – еще одной группой первоначально четвероногих наземных позвоночных, которые вернулись жить в океан.

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Ученые подчеркнули, что несмотря на внешнее сходство, эволюционный путь ихтиозавров и китов к гигантизму был разным.

"Найденный череп достигал длинны почти два метра. Предположительно длина тела ихтиозавра была более 17 метров и весил он 45 тонн", – рассказали исследователи.

В ходе исследования специалисты предположили, что ихтиозавры достигли гигантских размеров тела за достаточно короткий промежуток времени – всего около трех миллионов лет, в то время как китам для этого потребовалось около 45 миллионов лет.

Как отметил биолог Ларс Шмитц, участник команды, занимающейся исследованием окаменелости, данное открытие показало, что "при благоприятных экологических условиях и определенной стабильности окружающей среды, эволюция может происходить очень быстро".

Шмитц рассказал, что Cymbospondylus youngorum был частью группы рептилий, которые вернулись в океан в триасовый период – начало эпохи динозавров, – и полностью адаптировались к морской жизни.

Ученые подчеркнули, что период, в который жил данный вид ихтиозавра, изначально назывался учеными "бедным", так как считалось, что океан в то время не мог прокормить столь больших существ. Однако открытие заставило их пересмотреть свою теорию и предположить, что эволюция на Земле происходила намного быстрее, чем было принято считать ранее.

"Эта окаменелость – пример того, насколько быстро эволюция может привести к разнообразию", – сказал Шмитц.

На сегодняшний день науке известны несколько десятков видов ихтиозавров или, как их еще называют – водяных ящеров. Они обитали во всем мировом океане и были похожи на современных дельфинов, особенно своей вытянутой мордой. И тем не менее на вопрос, кто произошел от ихтиозавров, на сегодняшний день ученые отвечают – никто. Они вымерли и не оставили потомков.

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