К учениям "Запад-2021" осталось всего-ничего - два месяца - наше коллективное сознание возлагает ожидания, которые ранжируются примерно так:

-войско РФ придет в Беларусь для фактической аннексии этой страны;

-войско РФ придет в Беларусь для поддержки формального создания "Союзного государства";

-фактическая линия границы потенциального фронта в РФ вырастет примерно на 1050 километров, так как в Беларуси военнослужащие РФ будут отрабатывать свои "фирменные фишки", как "вертикальный охват", ведение боев в городах и "создание сложной воздушной обстановки";

Видео дня

-либо же вообще - после "Запад-2021" российская армия прямо в Беларуси развернется в боевые порядки и пойдет в наступление на Запад.

Как сами можете увидеть, ожидания эти нечеткие, не позволяют строить стратегию на индивидуальном уровне и это все свидетельствует тому, что Кремль слишком успешно сеет энтропию против Украины и Запада на белорусском направлении.

Но при сеянии энтропии границ не существует, наиболее интересно в информационном пространстве будет именно в тот период, когда будут проходить учения "Запад-2021" в Беларуси.

Как я считаю, первоначальным фокусом от РФ будут визуальные демонстрации "посмотрите, сколько войск и техники мы можем сразу перебросить к границам".

Такого рода видеоматериалы РФ будут распространяться соответственно:

для "Евро-оптимистической" публики - наверняка будут изображать, как по тем же железнодорожным магистралям Беларуси, что сейчас индустриально переваливают транзит товаров из Китая в ЕС, будут так же "индустриально" доставлять и российские танки;

для "своей" публики - покажут, как российские БТР катятся по "идеальным" дорогам Лукашенко.

Ну и также будут такого рода "видео-сливы" - что-то типа "русские забрали у белорусских трактористов все железнодорожные платформы чтобы танки свои возить",

или даже, что РФ использует территорию Беларуси как некий "логистический плацдарм" для проведения прямой вооруженной агрессии против западных стран.

Есть информационные усилия РФ, но есть и объективная реальность - в транспортной инфраструктуре Беларуси довольно много "дыр" и "узких мест".

Первый самый распространённый миф о якобы завершении автодорожной сети Беларуси – это официальные данные самого Лукашенка, что общая длина автодорог в "Синеглазка" - 87 000 километров, из которых 11 000 км - грунтовки.

Протяженность дорог республиканского значения - 16 000 километров, из которых в хорошем состоянии - всего 10%, или 1700 км, проезд по которым платный.

На остальных 40%, то есть на 5400 км - действует ограничение на массу грузовика до 12 тонн. Аналогичное ограничение - до 12 тонн - действует и на 56000 км трасс местного значения.

Также особенность устройства железнодорожных магистралей "Синеглазка" в том, что на транзитный трафик "Китай-РФ-ЕС" приходится около 50% всех грузоперевозок, или где-то 70 млн тонн, и вся более-менее новая техника - 30 китайских электровозов или устройства "цифровой сигнализации" - работают именно на этот транзитный трафик.

Ну например, если "до дыр" читать отчеты о работе госкомпании "Беларуская чыгунка", то получается такая картина: с 5,5 тыс. км путей в стране 76% магистралей работает на тепло тяге, на старой-доброй советской тепло тяге 2М62 и 2ТЭ10.

А за последние 9 лет "капитально отремонтировали с продлением срока службы" 740 советских локомотивов, хотя количество локомотивного парка достигает всего 700 единиц.

Проще говоря - почти весь парк тяги белорусских железных дорог сейчас ездит на честном слове и около 40 локомотивов уже латали дважды.

Если упростить это "профильное" изложение, можно вывести такую ​​редукцию - транспортная инфраструктура Беларуси находится в слишком плохом состоянии,

поэтому вполне вероятны картины, как в кювет с дороги слетело что-то из эшелона военной техники,

или же, что на железной дороге какой-то эшелон с военной техникой может сойти с рельсов чисто из-за технических проблем на стальных магистралях "Синеглазка".

С цифры в 76% магистралей под тепловоз видно и так, что россияне "НЕ НАПАСУТСЯ" дизтоплива чтобы перевозить свои военные грузы на белорусской железной дороге.

Логично предположить, что свою реальную "логистическую" слабость РФ как раз усиленно компенсирует усилиями информационного характера, то есть - буквально "вбросит" видеоматериалы разного характера, например, как грозные русские танки движутся к границе.

В данном случае, есть только одно спасение – это опора на собственный разум:

ну например, если Вы в какой-то соцсети видите видео с российским военным эшелоном на железной дороге, но не можете четко идентифицировать, что именно видите, например - "до 20 платформ с САУ Мста-С", то это уже можно квалифицировать как русскую "дезу";

еще, очевидно, следует быть внимательными к материалам типа "российская военная техника без опознавательных тактических знаков" — это же средство не только создание иллюзии "нас там нет", но также - средство создания иллюзии "нас здесь много";

еще бы я не стал исключать, что во время "Запад-2021" россияне начнут играть с фейковыми тактическими знаками - например, на полигонах в Беларуси вдруг окажутся войска береговой обороны Черноморского флота РФ с оккупированного Крыма,

или вообще - вроде и сама 18 дивизия, которая сейчас проходит ускоренное формирование в "Калининградском анклаве".

В этой истории есть глубоко методологический момент, который у психологов называется субкомпенсация.

Похоже, здесь именно как в том анекдоте - "каждый воюет именно за то, что ему не хватает".

"Коллективный Запад" упражняется в том, как свои наличные силы и средства передислоцировать так чтобы достичь еще большей огневой мощи, чем та, что ("коллективный Запад") имеет сейчас.

Ну а русские - соревнуются за внезапность маневра своими войсками.

Такие дела.

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