Участниц Femen отпустили из тюрьмы через двое суток после 'обнаженной акции' у здания ООН в Женеве: что известно

Украинских активисток Femen в Женеве Яну Федорец и Диану Ушкаленко отпустили из тюрьмы, куда они попали после "обнаженной акции" у здания ООН. Девушки находились под стражей двое суток уже вечером 14 декабря оказались на свободе.

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Однако дело против них еще не закрыто, сообщила в сети Диана. В Femen пока не прокомментировали ситуацию, но ряд швейцарских изданий сообщает, что участницам и организаторам акции грозит крупный штраф.

Яна Федорец и Диана Ушкаленко были арестованы из-за "акта вандализма" (по определению правоохранителей). Они нанесли пилой большие царапины памятнику "Сломанный стул" – сделали более десяти надпилов. Вероятно, в их намерение не входило полное спиливание памятника (он деревянный).

Треногая конструкция является работой швейцарского художника Даниэля Берсе. Она установлена ​​на площади Наций в 1997 году "для повышения осведомленности о влиянии наземных мин на гражданское население в зонах конфликта". То есть это памятник всем гражданским, пострадавшим от мин и взрывчатки.

Правоохранители Женевы утверждали, что четыре человека (Яна, Диана, а также два помощника Femen, снимавших акцию) были доставлены в полицию "для допроса в связи с инцидентом". Но потом никаких комментариев правоохранители не сделали.

Как пояснила Диано Ушкаленко, акция была направлена ​​против России и против ООН. Первая "развязала преступную войну против Украины, убивая и увечая людей".

"А факт, что в офисе ООН в Женеве, перед которым установлен "Сломанный стул", сидит кадровый сотрудник ФСБ Татьяна Валова, лишь подтверждает губительное влияние России на ООН" – отметила девушка.

"Сломанный стул" был выбран для акции не случайно. Этот символ борьбы за запрет противопехотных мин теперь должен напоминать людям "о неспособности международных структур защищать мир и человеческие жизни", говорят в Femen.

"Сломанный стул" должен был оставаться на месте в течение трех месяцев после подписания международной конвенции о запрете противопехотных мин и кассетных бомб. Сегодня, спустя почти 30 лет, Украина стала самой заминированной страной в истории. Это яркая демонстрация неспособности ООН обеспечить международную безопасность и защиту прав человека", – объяснила Диана.

Девушки также напомнили, что из-за действий России более 12 тысяч штатских жертв войны теперь нуждаются в протезах конечностей (полное видео их акции "без купюр" можно посмотреть здесь).

В свою очередь, в ГСЧС отмечают, что в Украине очень опасная ситуация с минным загрязнением. Площадь и объем заминирования украинских земель выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом. По состоянию на сегодняшний день в нашей стране заминировано более 30% территории – это ориентировочно как две Австрии.

Как сообщал OBOZ.UA, предпоследняя акция Femen также привлекла внимание общественности и правоохранителей. Она отбыла у посольства Ирана в Киеве. Таким обычным для себя способом девушки из Femen выразили протест против оказания военной поддержки России Тегераном.