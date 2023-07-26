'Участие россиян в Олимпиаде может способствовать миру в Украине': в Венгрии заявили о новой миссии спорта

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто решил поделиться собственными соображениями о "миротворческой силе" спорта и ее связи с полномасштабной войной России против Украины. Он признал, что считает, что участие жителей РФ в Олимпиаде, принесет мир в нашу страну.

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Об этом Сийярто сообщил в Facebook. Заявление он сделал о вторник, 25 июля, после встречи с вице-президентом Международного олимпийского комитета Сэр Мианом.

Венгерский министр выдал, что на встрече он говорил "о том, как было бы хорошо, если бы спорт мог стать инструментом мира, и о том, что спорт и геополитику можно четко разделить".

"Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине", – заявил Сийярто.

По его словам, от отстранения Олимпиады проигрывают спортсмены, которые "упорно тренируются всю свою жизнь и не имеют ничего общего с политическими решениями".

"Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада имеет настоящую миротворческую миссию", – заявил глава МИД Венгрии.

Кроме того, он напомнил, что Будапешт ранее позволил у себя сыграть отборочный матч чемпионата мира украинской женской гандбольной команде и белорусской футбольной команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия обратится к Европейскому Союзу с просьбой о продлении на один год освобождения от санкций против России, которое позволяет нефтеперерабатывающей компании Slovnaft, входящей в MOL (MOLB.BU), экспортировать продукты, переработанные из российской нефти. Петер Сийярто заявил, что венгерской энергетической группе MOL требуется еще один год, чтобы завершить инвестиции в свой словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, что позволит перейти на нероссийскую нефть.