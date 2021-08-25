Убивают маленьких детей и стариков: бывший топ-чиновник Афганистана заявил, что талибы устроили 'террор'

Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби утверждает, что талибы убивают ни в чем не повинных детей и стариков во время своих бесчинств в Афганистане. Шокирующие фотографии бывший чиновник разместил в социальных сетях.

Как написал MailOnline со ссылкой на слова Андараби, талибы, которые теперь контролирует почти весь Афганистан "пытаются управлять людьми, терроризируя, убивая маленьких детей и пожилых граждан". Он же отверг сообщения о том, что, якобы последняя провинция Афганистана - Панджшер решила капитулировать перед "Талибаном".

Андараби заявил, что бывшие афганские солдаты, многие из которых были обучены западными войсками, объединились с местными ополченцами с базы в Панджшерской долине к северо-востоку от Кабула. По его словам, группа сражается под знаменем Национального фронта сопротивления Афганистана и возглавляется Ахмадом Масудом, прошедшим подготовку в Сандхерсте.

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Рассказывая о том, как "правят" в Афганистане талибы, Андараби сообщил, что они проводят необоснованные обыски в домах всех, кто им не угоден, увозят куда-то людей без причины и на месте убивают гражданских.

Бывший чиновник связывает зверства талибов с директивой их руководства, которое накануне, якобы издало приказ "искать по стране всех незамужних женщин и девочек, составить их список".

Выполнить их требование должны имамы. В списках должны быть имена всех лиц женского пола от 12 до 45 лет. По словам Андараби, этих женщин и девушек талибы рассматривают как "трофеи" и планируют "раздать" их "победителям".

Бывший министр внутренних дел подчеркнул, что такие действия талибов лишь увеличат силу сопротивления в стране и восстания будут происходить все чаще.

Он добавил, что, если талибы хотят, чтобы люди поддерживали их правление и не восстали против них, они должны сформировать правительство путем голосования, а не объявить о создании недемократического "эмирата".

Известно, что Андараби был уволен свергнутым президентом Ашрафом Гани в марте после серии нападений "Талибана" на правительственные войска.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден не исключил, что американские военнослужащие задержатся в Афганистане в случае сотрудничества со стороны террористической группировки "Талибан".