19 лет назад, 11 ноября 2002 года на сайте Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США появилась статья Григория Перельмана, в которой, в частности, была доказана гипотеза Пуанкаре и таким образом решена одна из семи задач тысячелетия по версии математического института Клэя. Питерский ученый Григорий Яковлевич Перельман получил мировое признание как один из ныне живущих гениев.

Александр Григорьевич Лукашенко в отличие от Григория Яковлевича Перельмана никаких открытий не совершал и вообще его таланты лежат в сфере, весьма далекой от математики и прочих наук. Но признание ему жизненно необходимо, кстати, в этом еще одно его отличие от Перельмана, которому признание оказалось в тягость.

Так вот, в поисках признания Александр Лукашенко заманил к себе в Минск несколько тысяч курдов, иракцев и сирийцев, пообещав им транзит в Германию и другие благословенные страны Западной Европы. Затем подогнал эти тысячи людей к польской границе и предложил им в буквальном смысле прорубать в Европу окна, двери и форточки с помощью саперных лопаток и прочего инструмента. А чтобы мигранты не разбежались по белорусским лесам, предусмотрительный Лукашенко поставил заградотряды из своих мордоворотов.

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В первом приближении тактика сработала – Лукашенко оказался в топе мировых новостей, его имя и портреты – на первых полосах мировой прессы. Но Лукашенко не нужна слава, ему нужно признание. Хорошо, пусть даже не сразу признают, но пусть хотя бы поговорят. Хоть кто-нибудь. По сути, вся эта спецоперация Лукашенко с тысячами мигрантов из стран Ближнего Востока – это вопль стоящего посреди Европы одинокого диктатора, который стал международным террористом из-за дефицита общения. Вот уже второй год после президентских выборов мировые лидеры общаются с Тихановской, а Лукашенко для них пустое место. И Скабеева с мужем могут сколько угодно хихикать насчет котлет, которые по их представлениям постоянно жарит Тихановская, но ситуация не меняется: Тихановскую признают, Лукашенко – нет.

Возможно, триггером для очередного, самого мощного витка раскручивания миграционного терроризма со стороны Лукашенко стала конференция по проблемам Беларуси, которая была назначена на 22 ноября австрийским МИДом и анонсирована канцлером Австрии. Конференция вполне предсказуемо должна была превратиться в персональное дело Лукашенко, чего белорусский диктатор допускать не захотел и стал террористом. Хулигана-второгодника пригласили на педсовет с родителями, а он явился с гранатой.

Почему Эрдогану можно, а Лукашенко нельзя?

В российских ток-шоу постоянно проводится параллель между Лукашенко и Эрдоганом. Вполне возможно, когда Путин с Лукашенко обсуждали эту террористическую операцию, они рассчитывали на ее успех, по аналогии с турецким диктатором, который успешно шантажировал и продолжает шантажировать Европу мигрантами из стран Ближнего Востока, которых у него миллион, а не какие-то тысячи как у Лукашенко.

Между Александром Григорьевичем Лукашенко и Реджепом Тайиповичем Эрдоганом есть как минимум два отличия которые Путину с Лукашенко, возможно, кажутся несущественными, а для европейских политиков они образуют пропасть между белорусским и турецким диктаторами.

Во-первых, Лукашенко украл выборы. Проиграл и украл, став узурпатором. Эрдоган свои 52% на последних выборах получил честно. Да, после попытки военного переворота в 2016 году он основательно ужесточил режим, зажал оппозицию и прессу, но сами выборы были действительно конкурентными и он их выиграл. Путину и обитателям российского телевизора это кажется пустяком, подумаешь, украл выборы, с кем не бывает. В Европе таких шуток не понимают.

Во-вторых, Эрдоган, в отличие от Лукашенко, не завозит к себе мигрантов. Они сами к нему бегут через довольно протяженные сирийско-турецкую и турецко-иракскую границы. Для профессиональных жуликов Путина и Лукашенко это, конечно, пустяк. В отличие от европейцев.

В изложении путинских СМИ и официоза во всем этом миграционном кризисе присутствует чудо, наподобие непорочного зачатия. Понятно, что во всем виноват Запад вообще и Европа в частности. Непонятно только как эти тысячи мигрантов с Ближнего Востока материализовались одновременно в Минске в таком количестве. Понятно, что прилетели самолетами, но кто и как им выдал визы, сагитировал, организовал, превратил Минск в туристическую Мекку для жителей Ближнего Востока? Ответ на этот вопрос известен, но обитатели путинского телевизора убедительно притворяются идиотами, которые искренне не понимают при чем тут Лукашенко и Путин.

Нобелевские лауреаты требуют от ЕС соблюдать Женевскую конвенцию

Четыре лауреата Нобелевской премии написали обращение в ЕС, в котором требуют соблюдения Женевской конвенции и предоставления мигрантам права на убежище. Нобелевские лауреаты Эльфриде Елинек, Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Ольга Токарчук призывают к "широкой дипломатической инициативе": они просят политиков разрешить кризис на внешней границе ЕС с Беларусью. "Давайте не отрывать глаз от трагедии!" – говорится в открытом письме Нобелевских лауреатов по литературе, адресованном президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, президенту Европейского парламента Давиду Сассоли и членам Европейского парламента.

"То, что мы допускаем на этих границах, не соответствует нашим основным европейским ценностям", – пишут лауреаты. В их обращении есть две идеи.

Первая: соблюдать резолюции Женевской конвенции о беженцах, в частности, дать доступ к процедуре предоставления убежища всем, кто просит об этом.

Вторая: по законам человечности разрешить доступ к мигрантам "организациям по оказанию медицинской и юридической помощи в приграничной зоне", потому что там бросили людей, которым действительно нужна помощь. И допустить аккредитованных журналистов, чтобы они рассказали, что там происходит. "Действия должны следовать за знаниями".

Что касается второй идеи, то она не просто гуманна, но и вроде бы разумна. Но есть одна проблема. Мигранты не находятся на территории Евросоюза. Они находятся на территории, полностью контролируемой диктатором-террористом Лукашенко. А поскольку обращение к Лукашенко нобелевские лауреаты вполне справедливо считают для себя невозможным, то вся их инициатива отдает – нет, не лицемерием, в этом четверку писателей-гуманистов нельзя упрекать, скорее некоторым формализмом. В центре Европы, действительно, происходит гуманитарная трагедия. Молчать нельзя, надо кричать. Крикнули…

Что же касается первого предложения о соблюдении Женевской конвенции и предоставлении убежища всем беженцам кто его требует, то, во-первых, если пойти по этому пути, то Лукашенко с Путиным вам завтра пришлют уже не тысячи, а миллионы беженцев и не только из Сирии и Ирака, но из Афганистана, а тут и из стран Центральной Азии могут подтянуться желающие пожить на халяву в Европе.

Кроме того стоит приглядеться к герою всех видео – к парню, который рубит саперной лопаткой польскую границу. Вы точно хотите дать ему убежище?

Путин и Лукашенко используют ценностный разрыв между Европой и тем, что они называют Союзным государством Россия-Беларусь. Создают нечто вроде "дилеммы вагонетки" предлагая Европе выбор между правами на достойную жизнь мигрантов и правами граждан Евросоюза. Поскольку, если позволить парочке диктаторов забрасывать Евросоюз миграционными бомбами, то качество жизни в Европе заметно ухудшится.

Есть ли у Европы методы против Лукашенко и Путина.

В первом приближении таких методов нет. Меркель и ЕС обращаются за помощью к Путину, который предлагает им вступить в диалог с Лукашенко.

Депутат Бундестага от СДПГ Нильс Шмидт предложил временно разместить беженцев в Украине, на что Киев вполне резонно предложил депутату Бундестага взять мигрантов к себе домой.

Правильные методы возможны после постановки правильного диагноза. Варшава поставила правильный диагноз Минску – государственный терроризм. Последние заявления Лукашенко про переброску мигрантам оружия с Донбасса (!?) и ссылка на российские бомбардировщики с ядерным оружием означают одно – Лукашенко готов ради спасения своей шкуры развязать третью (и последнюю) мировую войну. А значит и действия должны быть адекватными. Полная экономическая блокада не только рейха, в который Лукашенко превратил Беларусь, но и его всех, кто его поддерживает. У Запада есть все ресурсы, чтобы уничтожить режим обезумевшего минского диктатора. Вопрос только в наличии политической воли.