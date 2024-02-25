Блог | У врага не все так, как он пытается навязать миру
Внимательно посмотрел заседание Совбеза ООН с участием министров иностранных дел по поводу двух лет полномасштабного вторжения и десятилетней российской войны против Украины.
Далее текст на языке оригинала.
Відверте нахабство, провокації, погрози з боку російського представництва перевершили, мабуть, все, що було раніше.
Це свідчення того, що у ворога не все так, як вони намагаються інформаційно нав'язати світу і що вони:
По-перше, роблять максимальну ставку на наступ зараз і в найближчі місяці.
По-друге, роблять все можливе, щоби розколоти міжнародну підтримку і постачання Україні озброєнь.
По-третє: відрізають всі шляхи до справедливого миру.
Тепер все має бути гранично зрозуміло: далі зволікати і давати час агресору, який кинув виклик не стільки Україні, як країнам НАТО та ЄС небезпечно й помилково.
Кожний тиждень зволікання наблизить пряме зіткнення РФ з країнами НАТО і найгірші сторінки світової історії XX-го століття в Європі можуть повторитися.
Ще є можливість спільно зупинити агресора і перемогти!
Час діяти на випередження!