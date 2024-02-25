Внимательно посмотрел заседание Совбеза ООН с участием министров иностранных дел по поводу двух лет полномасштабного вторжения и десятилетней российской войны против Украины.

Далее текст на языке оригинала.

Відверте нахабство, провокації, погрози з боку російського представництва перевершили, мабуть, все, що було раніше.

Це свідчення того, що у ворога не все так, як вони намагаються інформаційно нав'язати світу і що вони:

По-перше, роблять максимальну ставку на наступ зараз і в найближчі місяці.

По-друге, роблять все можливе, щоби розколоти міжнародну підтримку і постачання Україні озброєнь.

По-третє: відрізають всі шляхи до справедливого миру.

Тепер все має бути гранично зрозуміло: далі зволікати і давати час агресору, який кинув виклик не стільки Україні, як країнам НАТО та ЄС небезпечно й помилково.

Кожний тиждень зволікання наблизить пряме зіткнення РФ з країнами НАТО і найгірші сторінки світової історії XX-го століття в Європі можуть повторитися.

Ще є можливість спільно зупинити агресора і перемогти!

Час діяти на випередження!