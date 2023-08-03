Не зря говорил классик о том, что если долго смотреть в бездну, то однажды кто-то тебя в нее скинет. Нечто подобное стало происходить и с Венгрией. Проблемы у нее начались не только с Украиной или Швецией, но и соседняя Польша, в ответ на территориальные претензии, тоже ответила в стиле: "Давай не будем? А если будем, то – давай!" И пообещала ответить тем же, после чего у Орбана пропал энтузиазм закусываться именно с Варшавой. А теперь первая ласточка полетела и из Вашингтона.

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До последнего времени Венгрия имела с США безвизовый режим ESTA наподобие того, что мы имеем с Европой. То есть, многократное пересечение границы без визового оформления и совокупное время пребывания – 90 дней. Сейчас, в связи с войной, все выглядит несколько иначе, но такой режим действовал до 24 февраля 2024 года. Временно эти условия расширены и заменены программой помощи, что тоже исключает визовый режим. Венгрия входила в число 40 стран, которые имели безвиз со Штатами, но теперь МВД США предупредило Венгрию о сокращении этой программы под паспорт Венгрии. Теперь действие электронного паспорта программы ESTA, именно для Венгрии, сокращено от двух лет до года и он перестает быт многоразовым. Говорят, что сокращению может быть подвергнут и совокупный срок пребывания венгров в США без визы.

Очевидно, что причиной таких действий является постоянно препятствие для любых важных решений в НАТО и вообще – откровенно промосковский курс Орбана, который тот уже не стесняется проводить открыто и говорить об этом вслух. Ну а поводом для изменения режима посещения США стало то, что при оформлении паспорта ESTA, США требовали указание наличия второго гражданства у его обладателей. Проще говоря, Штаты не желают впускать к себе россиян, которые приобрели венгерский паспорт и не расстались со своим – двуглавым петухом на втором паспорте. И это уже вызвало гнев МВД Венгрии:

Что характерно, в этой ответной реакции проскользнула мысль о том, что истинные причины такого решения глубже, но назвать их в министерстве не решились. Кому же хочется назвать себя путинскими холуями по вызову? Поэтому там рассуждают в стиле того, что администрация Байдена завидует Вите Орбану потому, что тот умный и красивый и да – нравится прутину, а прутин нравится ему и что? Основной кандидат в президенты и одновременно – бывший президент США Трамп – тоже нравится Орбану, о чем тот не раз публично заявлял, и возможно, Орбан сам нравится Трампу. Они бы на троих с путиным могли бы легко сообразить и вот поэтому Байден завидует ясному солнцу Венгрии, которое взошло над страной в 2010 году и коптит над нею неустанно и беспрерывно.

Ну а чисто технически, эту подачу в Будапеште могут рассматривать как начало более глубокого процесса и что безвиз – только цветочки. В любом случае, у Орбана имеется изящный ход как раз в стиле прутина, а именно – не дожидаться момента, когда тебя мокрыми тряпками попросят на выход, а сделать это самостоятельно и назвать это "ход конем". Причем, для этого не понадобится у прутина просить его коня – Лаврова. У Орбана имеется свой конь – Сийярто и вот им-то и можно сделать этот ход. Посмотрим, как оно будет на самом деле.