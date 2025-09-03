Итак, состоялся триумфальный для КНР саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, в котором, а также в последующих переговорах в Пекине в общей сложности приняли участие лидеры более 20 стран, включая, наряду с Си, в частности, Путина, Моди, Эрдогана, Лукашенко, Алиева, Пашиняна, Токаева, Рахмона и др., а в придачу даже генсек ООН Гуттериш, после чего пришёл черёд ещё и парада в честь китайской победы во Второй мировой (Си, Путин, Ким Чен Ын).

Видео дня

Братания с Россией, в том числе и газовое, а также неожиданно дружеское с Индией – однозначно засвидетельствовали: Китай не только умножил на примерно нуль так называемую политическую изоляцию РФ – ещё и после путинско-трамповской Аляски! – но и прекрасно дал Трампу понять, что КНР способна окончательно оттянуть от него половину мира, включая тех же Россию с Индией.

То есть в некотором смысле это всё было одновременно обращением к главному трампампам-зрителю столь умилительной картины полумирового братания, который, кстати, тоже великолепный шоумен, однако работает в несколько ином – по сравнению с Си – творческом направлении.

Так что перевожу с китайского – для тех, кто почему-то до сих пор его не выучил:

"Многоуважаемый Трамп!

Я не буду с Вами слишком долго выдэнсяопиниваться, ибо Вы, к сожалению, не только не Киссинджер, но и даже не Никсон с Фордом, а потому расскажу сразу и откровенно – мы с Вами можем договариваться о чём угодно и даже, возможно, насчёт Тайваня, однако же РОССИЯ – МОЯ, то есть всегда была, есть и всегда будет китайской , по крайней мере – пока Вы там у себя президент, а потому не Вам играть со мной в древнюю игру "США и КНР – вместе против России", ведь Вам с Вашей специфической ментальностью никак нельзя доверять!".

Таким образом, и наоборот – рассчитывать на услуги бешеной собаки в борьбе с её хозяином – у Трампа не получится тоже, раз её хозяин держится за свою вонючку намертво железной хваткой, не сдавая её и тем самым не давая ей, паскудной, ни причины, ни возможности сдать его, Главного китайца.

При таких обстоятельствах помощник из смердючки так себе, и Трампу нужно немедленно её уничтожить, тем ослабляя её хозяина, ибо вдвоём вместе их оставлять чрезвычайно опасно.

При этом следует уже поторопиться, чтобы не попасть в этих грязных и жестоких бжезинских шахматах (с собаками и китайцами на доске) в цугцванг. И, хотя покер и гольф ему, понятно, ближе, есть шанс, что он поймёт всё своевременно.