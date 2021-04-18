У США на улице произошла стрельба, есть погибшие

На одной из улиц в городе Остин, США, произошла стрельба. В результате погибли три человека. Полиция до сих пор не задержала ни одного подозреваемого.

Об этом сообщает AP News. Происшествие произошло в воскресенье, 18 апреля.

"В воскресенье в Остине были смертельно застрелены три человека, и ни один подозреваемый не находится под стражей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый звонок в полицию поступил утром в 11:44. В то время уже сообщили о первых жертвах. Однако люди, которые находились в зданиях рядом с найденными застеленными телами отметили, что никаких выстрелов не слышали.

В полиции же заявили, что на месте была активная стрельба, жителей соседних районов попросили избегать места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, В США в городе Индианаполис 16 апреля случилась стрельба на складе логистической компании FedEx. Полиция уверяет, что были убиты восемь человек, еще несколько получили ранения.