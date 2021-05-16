У родственницы Елизаветы ІІ обнаружили тромбоз после прививки AstraZeneca

У супруги двоюродного брата королевы Великобритании Елизаветы II принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц обнаружили тромбоз после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca. На данный момент она уже почти месяц проходит лечение дома.

Как сообщил The Sun источник, близкий к королевской особе, состояние ее здоровья вызвало обеспокоенность после того, как в начале года принцесса получила оба укола вакцины AstraZeneca. 76-летняя женщина почувствовала недомогание и обратилась за медицинской помощью.

"Это было тревожное время для окружающих. Тем, кто был рядом с ней, было трудно видеть ее страдания", – отметил источник.

Представитель принцессы отказался комментировать сведения о состоянии ее здоровья.

Напомним, в начале апреля представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) заявил о связи вакцины от коронавируса AstraZeneca и последующего образования тромбов. Он назвал ее уже очевидной и отметил, что регулятор ЕС пытается получить точную картину того, что происходит, чтобы детально определить причины данного синдрома.

Позже в EMA заявили, что польза вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca превышает возможные риски возникновения тромбозов. Частота возможного возникновения тромбозов после вакцинации AstraZeneca крайне низкая, заявили в агентстве.

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