У побережья Турции столкнулись корабли с зерном из Украины и России. Фото

Возле турецкого острова Мармара в Мраморном море вечером 12 октября столкнулись два корабля с зерном, один следовал из Украины, второй – из России. Вследствие столкновения шедшей из Украины под флагом Панамы судно Haje Halimeh получило серьезные повреждения.

О случившемся сообщили СМИ со ссылкой на источники в Генеральном управлении береговой охраны Турции, а также портал Marine Traffic. По данным последнего, виновником столкновения стал шедший из РФ балкер Asomatos, он врезался в сухогруз во время обгона.

Так, сухогруз Haje Halimeh следовал из украинского порта в Измаиле, конечным пунктом доставки зерна была испанская Валенсия.

А балкер Asomatos под флагом Коморских Островов вышел из российского порта Кавказ в Краснодарском крае РФ и следовал в Израиль, по данным разных источников, то ли в Ашдод, то ли в Хайфу.

Видео дня

Столкновение произошло возле турецкого острова Мармара.

"Судам был нанесен материальный ущерб, во время проверок не были обнаружены человеческие жертвы, травмы или загрязнение окружающей среды", – цитируют представителя береговой охраны Турции СМИ.

Причину и виновников столкновения в береговой охране не назвали. В то же время, на Marine Traffic отметили, что столкновение призошло во время обгона балкером Asomatos сухогруза Haje Halimeh, в ходе которого первое судно врезалось в корму второго.

"Корма Haje Halimeh получила повреждения, правый бак и нос Asomatos, похоже, были помяты и поцарапаны. Оба корабля были направлены в Текирдаг и поставлены на якорь для оценки и расследования ущерба", – отмечено в сообщении.

Вследствие столкновения судно, перевозившее украинское зерно, получило большую сквозную дыру в борту.

Напомним, ранее в разведке Британии заявили, что Россия может установить морские мины на подходах к украинским портам, чтобы сорвать экспорт зерна.

Подобные намерения являются частьюболее широкой стратегии российской агрессии в Черном море. Так, с момента выхода Москвы из Черноморской зерновой инициативы российская армия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени и уничтожила почти 300 000 тонн зерна. Это больше, чем общее количество, которое РФ обещала пожертвовать африканским государствам. Этого зерна хватило бы, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года.