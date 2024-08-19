У Орбана снова встали в защиту национальных карт для россиян и беларусов

Правительство Виктора Орбана не планирует отменять планы ввести для лиц с российскими и беларускими паспортами так называемые национальные карты для въезда в страну. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто утверждает, что никаких угроз для безопасности государств Шенгенской зоны это не создаст.

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Сийярто прокомментировал этот вопрос на своей странице в Facebook 18 августа. Он обвинил Северную Европу и Балтию в "кампании лжи против Венгрии". Мол, "это не является чем-то необычным для провоенных политиков".

"Включение граждан России и Беларуси в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии", – заверил скандальный политик.

Министр иностранных дел добавил, что представители Северной Европы и Балтии якобы "ослепленными пропагандой войны".

Напомним: после визита Орбана в Москву Будапешт с 9 июля включил граждан РФ и Беларуси в программу "Нацкарты". Она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев такой карты на европейском уровне не проводится.

В Financial Times и Reuters 30 июля опубликовали выдержки из письма председателя крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфреда Вебера главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Вебер считает, новые венгерские правила могут "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности". "Эта политика также может облегчить россиянам перемещение по Шенгенской зоне, обходя ограничения, требуемые законодательством ЕС", – предупреждал Вебер.

Он призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что будут коммуницировать с венгерскими властями по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Венгрия, чтобы вернуть российскую нефть, назвала Хорватию "ненадежной страной для транзита". Необходимость искать альтернативу у Будапешта возникла после того, как Украина ввела санкции против российского "Лукойла" и прекратила транзит их нефти.

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