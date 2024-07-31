"У нас не только враги общие, но и партнеры": Корнийчук объяснил позицию Израиля по Украине и указал на перспективы

Израиль в первые недели после начала полномасштабного вторжения России в Украину занял позицию наблюдателя, и только потом начал отправлять стране гуманитарную помощь. Первые израильские каски и бронежилеты нам передали только в конце лета-2022. Но даже после этого высшее руководство Израиля в основном игнорирует российско-украинскую войну.

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Контактов на дипломатическом уровне происходит очень мало, признал посол нашей страны в Израиле Евгений Корнийчук. В интервью порталу "Детали. Новости Израиля" он напомнил: последний раз диалог на уровне высшего политического руководства случился в 2023 году. Тогда президент Владимир Зеленский провел "хорошую встречу" в Нью-Йорке (США) с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

"Но, к сожалению, это был последний контакт на самом высоком уровне. Мне очень жаль, что подобные контакты осуществляются очень редко", – сказал дипломат.

Он заявил, что за два с половиной года вторжения ему удалось получить осуждение войны РФ против Украины только от Яира Лапида, когда тот был министром иностранных дел страны.

"Все. Точка. А когда министр [иностранных дел в правительстве Нетаниягу] Эли Коэн был в Киеве, ему организовали поездку в Бучу, Бородянку, в те пригороды Киева, которые особенно пострадали. И он проявлял соболезнования, но говорил о происходящем как о стихийном бедствии. В тот же вечер израильские журналисты устроили ему допрос с пристрастием: почему он ни разу не упомянул Российскую Федерацию?" – рассказал Корнийчук.

Пока что эту стену украинцы проломить не смогли. Хотя Иерусалим должен реагировать на чувствительные вопросы – к примеру, празднование Рош ха-Шана, нового года по иудейскому календарю, и паломничество в Умань.

Что касается сотрудничества в военной сфере, то здесь, по словам посла, "позиция высшего израильского руководства довольно существенно расходится с позицией обычных граждан".

Наши страны могли бы обмениваться опытом в производстве и противодействии дронам. Более того, Киев сейчас на корпус впереди Иерусалима в этих вопросах, считает Корнийчук.

"Также можно говорить об успешном взаимодействии наших психологов. Израильтяне с начала широкомасштабной войны подготовили, онлайн и офлайн, украинских психологов. А после событий 7 октября (день массового нападения боевиков ХАМАС на Израиль. – Ред.) уже украинцы помогали израильским психологам, поскольку у израильских не было раньше опыта работы с изнасилованными женщинами, мужчинами, детьми… К сожалению, у наших психологов был такой опыт. Несколько фондов украинских, которые работают на территории Польши и способствуют жертвам сексуального насилия в зонах боевых действий, сотрудничали с израильскими организациями после 7 октября", – сообщил посол.

Еще один успешный пример нашего взаимодействия, это сотрудничество весной 2024 года, когда Конгресс США рассматривал законопроект о помощи Украине и Израилю.

"Наши лоббисты в Вашингтоне работали совместно и достаточно эффективно, помогая друг другу и добиваясь принятие этих законопроектов в Конгрессе", – отметил дипломат.

Также мы активно взаимодействуем с министерством здравоохранения Израиля. Израильская сторона помогала в протезировании раненых украинских воинов, также предложила взять на лечение некоторых украинских онкобольных детей, больницы которых обстреляла Россия.

Корнийчук заверил, что старается вовсю, но пока не может изменить ситуацию с позицией высшего израильского руководства. Более тесные связи с Киевом в Иерусалиме не выносится на повестку дня.

"Хотя, на мой взгляд, боевые действия в Украине и Израиле руководствуются из тех же центров. Кукловод один, понимаете? Я стараюсь быть максимально дипломатическим в связи с этим, но хотел бы еще раз подчеркнуть, что у нас гораздо больше возможностей для взаимодействия и сотрудничества, чем мы используем на сегодняшний день. И это происходит не по вине украинской стороны", – сказал представитель Киева.

"У нас не только враги общие, но и партнеры, поэтому наше взаимодействие вообще заслуживает стратегического координирования на постоянной основе, чего тоже, к сожалению, не происходит. Оно проходит через Вашингтон, а прямой канал связи между нами работает очень плохо. У меня это, как у посла, вызывает беспокойство", – добавил Корнийчук.

Как писал OBOZ.UA, президент США Джо Байден до конца своей каденции сосредоточит внимание на двух геополитических вопросах. Для него в последние шесть месяцев президентства приоритетами станут Украина и Израиль, заявляло ранее издание The Financial Times.

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