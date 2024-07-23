Байден в последние месяцы президентства сосредоточится на Украине и Израиле – FT

Президент США Джо Байден, официально объявивший о выходе с предвыборной дистанции, до конца своей каденции сосредоточит внимание на двух геополитических вопросах. Для него в последние шесть месяцев своего президентства приоритетами станут помощь Украине и прекращение войны между Израилем и ХАМАСом.

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Об этом пишет The Financial Times. Издание отмечает, что снятие Байденом своей кандидатуры может освободить его от политических ограничений и позволит "действовать с большей решительностью" на мировой арене.

Одним из важнейших приоритетов для Байдена будет обеспечение гарантий максимальной поддержки Украины в случае победы Трампа на предстоящих уже в ноябре президентских выборах в США. Ведь Трамп уже пообещал прекратить военную помощь Киеву, если он не вступит в переговоры с Москвой.

В то же время, американские чиновники и аналитики считают маловероятным, что администрация Байдена сможет протолкнуть в Конгрессе еще один пакет помощи Киеву до окончания срока полномочий действующего президента США.

Однако сам Байден сможет обеспечить финализацию двусторонних соглашений с Украиной и предоставить любую помощь, доступную до окончания его каденции в должности главы Белого дома.

Еще одна тема, на которой сосредоточится Байден в последующие полгода – Ближний Восток, с акцентом на прекращение войны между Израилем и ХАМАСом, отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 июля Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США, объяснив, что это "в интересах партии и страны". Он также выразил поддержку Камали Гаррис как кандидату от демократов.

В то же время действующий президент США дал понять, что не собирается досрочно уходить в отставку. Байден заявил, что он продолжит работать на своем посту.

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