У Лукашенко заявили, что Беларусь рискует потерять государственность из-за санкций

В Беларуси считают, что из-за санкций страна рискует потерять свою государственность. Это может случиться в том случае, если Запад продолжит давить на нее при помощи новых ограничительных мер.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Стенограмму его интервью телеканалу "Беларусь 1" опубликовали на сайте МИДа.

В том случае, если введение санкций продолжится, "Европейский союз навсегда потеряет Беларусь", сказал Макей.

"И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы...Хотя мы сделаем все, чтобы такого (речь о потере государственности – Ред.) не случилось", – добавил политик.

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По словам Макея, в Европе есть "определенное понимание" этого, но представители стран Запада якобы обсуждают такие вопросы неофициально, так как боятся критики со стороны жителей своих стран и местных СМИ.

Он также заявил, что западные коллеги якобы не знали заранее, что новые санкции против Беларуси будут введены именно 2 декабря. Вместе с тем, согласно его комментариям, не все главы иностранных МИД поддержали этот пакет ограничений.

"Они были удивлены. Говорят, что "мы еще пока не обсуждали на нашем уровне, на уровне министров иностранных дел, окончательное введение санкций"...С нашим заявлением о том, что через санкционное противостояние никто никогда не достигнет своих целей, согласны очень многие. Не все, но очень многие", – отметил Макей.

Глава беларусского МИД резюмировал, что его "здравомыслящие коллеги" понимают, что нужно искать выход из сложившейся ситуации помимо санкционного, так как "в конечном итоге никто не окажется в выигрыше".

Как сообщал OBOZREVATEL, новый пакет санкций против режима нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко ввели США, Великобритания, Европейский Союз и Канада.

Под ограничительные меры попали десятки чиновников и компании. В списке оказался и сын Лукашенко Дмитрий.