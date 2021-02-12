Ситуация в Беларуси развивается в формате "пожара на торфянике" – вроде ничего не видно, но процессы идут. Очень массовое недовольство Лукашенко да и всеми госорганами никуда не делось, оно просто сейчас реже выражается в публичной плоскости из-за больших рисков. В связи с чрезвычайно жесткими репрессивными действиями и сезоном года регулярные массовые акции протеста сменились эпизодическими мобильными дворовыми акциями.

Фактически начался своеобразный этап реакции, когда репрессии становятся совсем далекоидущими и даже абсурдными: типа судобного дела за надпись "Жыве Беларусь!" на слепленном снеговике в своем (частном!) дворе, или вызов в милицию за нарисованного на окне своей квартиры снеговика в бело-красной цветовой гамме.

Похоже, совсем скоро власти вообще запретят всякую демонстрацию исторических символов в общественном пространстве (кстати, вывешивать национальные флаг-герб даже на своем балконе уже карается), что уже точно позволит говорить о режиме внутренней оккупации.

Не сказал бы, что Александр Лукашенко приутих, он постоянно контролирует силовой блок и вертикаль.

Пока период его временного победоносия, народ пока растерзан и зализывает раны, ситуация может заново вспыхнуть в любой момент, видимо уже весной. Еще важный элемент неопределенности остается формат отношений с Кремлем – может начаться быстрое продвижение к так называемому Союзному государству. Кремль ожидает, что Лукашенко примет все 31 интеграционные "дорожные карты", новый интеграционный пакт.

Да, многие в Беларуси устали и вымотаны, психологический фон нехороший, плюс экономический спад и коронавирус. Но власть Лукашенко не приняли, в этом плане ничего не изменилось, противостояние продолжается.

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