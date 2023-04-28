У иранских Shahed-136 обнаружили двигатель, основанный на украденной почти 20 лет назад немецкой технологии – CNN
Западные эксперты обнаружили у иранских дронов-камикадзе Shahed-136 двигатель, который основан на немецкой технологии. Ее Тегеран похитил почти 20 лет назад.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на британскую организацию Conflict Armament Research (CAR). Британские исследователи с ноября 2022 года по март 2023 года изучили компоненты 20 сбитых иранских беспилотников над Украиной. Примерно половина дронов была именно Shahed-136.
Это исследование показало, в какой степени Иран построил мощную оружейную промышленность на основе западных технологий и как эта технология используется Россией против украинских городов.
Conflict Armament Research (CAR) установила, что беспилотники Shahed-136, проданные России Ираном, оснащены двигателем, основанным на немецкой технологии – технологии, незаконно полученной Ираном почти 20 лет назад.
В частности, эксперты подтвердили, что двигатель Shahed-136 был перепроектирован иранской компанией Oje Parvaz Mado Nafar, известной как Mado, базирующейся в городе Шокухие в провинции Кум. Компания попала под санкции Великобритании, США и Европейского Союза в декабре прошлого года.
Исследователи CAR обнаружили маркировку Mado на колпачках свечей зажигания в двигателях дрона, а также последовательности серийных номеров, используемые Mado.
По данным правительств западных стран и Организации Объединенных Наций, Mado играет решающую роль в обширной индустрии беспилотных летательных аппаратов Ирана.
Кроме того, западные официальные лица также обеспокоены тем, что Россия может поделиться с иранцами оружием и техникой западного производства, обнаруженными на поле боя в Украине. Но пока нет твердых доказательств того, что такое могло произойти.
Однако отношения между Тегераном и Москвой стали намного теснее. России нужны иранские беспилотники и баллистические ракеты, а Иран хочет российских инвестиций и торговли. По словам иранских официальных лиц, за последний год Россия стала крупнейшим иностранным инвестором в Иране.
А для россиян иранские беспилотники являются выгодной заменой гораздо более дорогим ракетам, запасы которых, по словам западных официальных лиц, истощаются. Эксперты считают, что, например, "Shahed-186" стоит около 20 000 долларов, что составляет ничтожную долю стоимости крылатой ракеты "Калибр".
Напомним, в России планируют наладить производство иранских беспилотников Shahed-136. Разместят производство во внутренней офшорной зоне РФ "Алабуга", которая находится в Республике Татарстан, возле города Елабуга.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия и Иран предприняли конкретные шаги для совместного строительства завода дронов. 5 января иранская делегация высокого уровня посетила РФ, чтобы увидеть место будущего цеха по производству дронов и обсудить детали, необходимые для запуска проекта.
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