У ЕС пять лет, чтобы сформировать Оборонный союз, – фон дер Ляен

Укрепление безопасности Европейского Союза является неотложной задачей. Именно поэтому через пять лет сформированные на выборах евроинституции должны создать реальный Оборонный союз.

Об этом в Бухаресте во время выступления на конференции Европейской народной партии (ЕНП) заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее мнению, континент должен делать больше для своей обороны.

"Наше следующее задание цель очень четкое: мы должны предоставить турбоускорение для наших промышленных способностей в течение следующих пяти лет. В центре этого должен быть один простой принцип – Европа должна тратить больше", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврочиновник считает, что это поможет ЕС восстановить, пополнить и модернизировать вооруженные силы стран-членов и продолжать поддержку Украины.

Президент Еврокомиссии убеждена, что ЕС должен приложить усилия по развитию и наживании производства следующего поколения оборонного оборудования, которое позволит побеждать в любой битве.

"ЕНП будет партией, которая будет формировать Оборонный союз. Эта цель требует безраздельного внимания, именно поэтому нам необходимо иметь еврокомиссара по обороне. Такова наша цель", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Как писал OBOZ.UA, Еврокомиссия подготовила проект предложения о полноправном членстве Украины в Европейской программе оборонных инвестиций (EDIP). По сути это схема поддержки оборонной промышленности ЕС.

Стоит отметить, что в настоящее время практически отсутствует помощь государства в вопросе защиты предприятий военно-промышленного комплекса. Профильные ассоциации неоднократно обращались в государственные органы с просьбой минимизировать информацию о производителях и поставщиках оружия и военной техники, которую враг может получить из открытых источников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!