У берегов Канады загорелся контейнеровоз с химикатами. Фото и видео

В субботу, 23 октября, на грузовом судне Zim Kingston загорелись контейнеры с химикатами для горнодобывающей промышленности. Инцидент произошел, когда корабль находился возле берегов Британской Колумбии (провинция Канады).

С судна эвакуировали 16 членов экипажа, пишет Reuters. Еще пятеро людей остались на Zim Kingston, чтобы потушить огонь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Изначально пожар охватил 10 контейнеров, пламя распространялось и на другие грузы, однако сам корабль не горел, огонь спускался с палубы в воду.

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Кроме того, за борт упало 40 контейнеров. Сообщается, что они представляют значительный риск для моряков, поэтому им рекомендовали держаться подальше от этого района. При этом для людей на берегу опасности нет.

Мониторинг за ситуацией продолжается. Службы береговой охраны Канады и США проводят оценку ситуации, в частности, и угрозу для экологии.

Вместе с тем, Дэвид Будино, президент экологической организации Surfrider Foundation Canada отметил, что он очень обеспокоен, так как пострадавший контейнеровоз с опасным грузом находится рядом с Викторией (столица Британской Колумбии).

"Сегодня вечером ожидается сильный шторм. Мы обеспокоены, что это может быть еще одна экологическая катастрофа", – сказал Будино.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере Китая 22 октября прогремел взрыв и возник сильный пожар на химическом заводе. Погибли четыре человека.