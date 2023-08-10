У берегов Италии затонуло судно с мигрантами: 41 человек погиб

В Сицилийском проливе около берегов Италии затонуло еще одно судно с мигрантами. Погиб, по предварительным данным, 41 человек.

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Их тела пока найти не удалось. Трагедия произошла недалеко от итальянского озера Лампедуза, передает издание ANSA с ссылкой на источники.

Спасти с помощью сухогруза "Римона" удалось четыре человека – троих мужчин и одну женщину. Их нашли и перевели на судно береговой охраны, которое доставило их на остров.

Как передают журналисты, выжившие прибыли из Кот-д'Ивуара и Гвинеи и пробыли в воде больше суток до того, перед тем, как их удалось спасти. Затонувшая лодка вышла из города Сфакс в Тунисе. Морские условия в Сицилийском проливе из-за сильного течения были неблагоприятные.

По их словам, среди пострадавших от стихии есть трое детей. Ни катер "Римона", ни катер береговой охраны не обнаружили тел жертв.

Издание отмечает, что в этом году значительно увеличилось число людей, пытающихся пересечь границу из Северной Африки в Италию.

С начала 2023 года в Средиземноморье погибло или пропало без вести более 2 тысяч человек, в основном на центрально-средиземноморском маршруте. Около 30 человек пропали без вести и двое погибло (женщина и полуторагодовалый ребенок) после двух кораблекрушений около Лампедузы 6-7 августа. В то же время 57 мигрантов было спасено.

Лампедуза, как отмечается, самый южный остров Италии, куда часто направляются лодки с мигрантами и беженцами из Северной Африки.

А 5 августа небольшая лодка с двадцатью мигрантами потерпела крушение возле утеса Поненте и застряли на скалах. Патрульные катера береговой охраны не смогли их поднять из-за штормового моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля 2023 года Италию накрыли экстремальные погодные условия – страна страдала от лесных пожаров на юге и сильных штормов на севере. Десятки людей пострадали.