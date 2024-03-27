У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер: что происходит

Группа российских судов, состоящая из десантных кораблей "Иван Грен" и "Александр Отраковский" и нефтяного танкера "Кола", была замечена у берегов Испании. Корабли страны-агрессора следовали транзитом в Восточное Средиземноморье.

Об этом во вторник, 26 марта, сообщили на сайте министерства обороны Испании. Отмечается, что за группой российских суден с 21 по 26 марта наблюдали испанские патрульные корабли "Аталая" и "Вигия".

Так, в четверг, 21 марта, патрульное судно "Аталая" обнаружило группу из трех российских суден во время проведения операции по морскому наблюдению и обеспечению безопасности в водах, находящихся под контролем Испании.

После идентификации кораблей Российской Федерации "Аталая" следовало за ними до момента, когда российские суда пересекли границу с Португалией. Там испанский корабль сменил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

После этого и двух рейсов по усилением военно-морского присутствия в водах Испании "Аталая" вернулся на свою базу на территории арсенала в городе Ферроль.

С 23 по 26 марта патрульный корабль "Вигия" сменил на посту фрегат "Бартоломеу Диаш" и продолжил наблюдение за кораблями РФ, проходившими через воды Кадисского залива.

"Испанское патрульное судно выполняло задачи морского наблюдения и обеспечения безопасности, контролируя морскую линию, соединяющую мыс Сан-Висенте с Гибралтарским проливом.

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