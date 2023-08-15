У Байдена уверены, что Конгресс согласует дополнительное финансирование для Украины: поддержка будет двухпартийной

В администрации американского президента Джо Байдена уверены, что Конгресс одобрит дальнейшую дополнительную помощь Украине, Там уверены, что средства для Киева, если они понадобятся, будут одобрены на двухпартийной основе.

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что администрация Байдена уверена в том, что поддержка будет двухпартийной, даже несмотря на то, что республиканцы в Палате представителей высказались против. Ее слова процитировало издание CNN в понедельник, 14 августа.

Она отметила, что в Белом доме благодарны за двухпартийную поддержку Украины.

"Президент уверен, что эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все, что нужно, чтобы продолжать храбро бороться за свою свободу", – сказала Жан-Пьер.

Издание уточнило, что в письме Конгрессу администрация Байдена запросила более $24 млрд дополнительного финансирования, в том числе более $13 млрд на помощь в сфере безопасности и $7,3 млрд на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Жан-Пьер сказала, что директор Управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам "имели многочисленные беседы, звонки с законодателями на местах, причем обе стороны точно объясняли необходимость и основные моменты и экстренный характер этого запроса".

Она добавила, что администрация продолжит взаимодействие с Конгрессом и считает, что "это будет продолжаться на двухпартийной основе".

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации Байдена ранее заявили, что в случае необходимости готовы еще раз обращаться к Конгрессу для выделения дополнительных средств для помощи Украине. Объемы нового запроса Белого дома относительно дальнейшей поддержки Киева обоснованы расчетами.

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