У Байдена рассматривают семь стран для встречи с Путиным – СМИ

Встреча президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина может состояться в одной из стран Западной или Центральной Европы.

Как пишет Politico со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников американской администрации, некоторые европейские правительства предложили свои столицы в качестве потенциальных мест для проведения саммита, в частности трио стран, которые обычно принимают такие встречи: Швейцария, Финляндия и Австрия.

"Они считаются в широком смысле "нейтральными", поскольку ни одна из них не входит в альянс НАТО, в котором Путин видит угрозу для России и ее сфер влияния", – отмечает издание.

Вместе с тем не следует исключать и другие столицы. Среди них – Рейкьявик (Исландия), Прага (Чехия), Любляна (Словения) и даже Баку (Азербайджан).

Наименее вероятным вариантом считается Хельсинки (Финляндия) с учетом встречи в 2018 году тогдашнего президента США Дональда Трампа с Путиным. Тогда американский лидер поддержал отрицание того, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США, а на следующий день был вынужден оправдываться перед прессой.

"Если цель администрации Байдена заключается в том, чтобы убедиться, что Россия понимает фундаментальное неодобрение ее поведения со стороны США, то организаторы будут думать о том, как в контексте истории будет рассматриваться каждый аспект, включая место проведения", – прокомментировала процесс выбора бывшая сотрудница Совета нацбезопасности Белого дома Джулия Фрилендер.

Организация саммита дает популярность, поэтому выбранная страна станет центром международного внимания по крайней мере на 24 часа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Байден анонсировал важную для Украины встречу с Путиным. Она может пройти в июне 2021 года во время поездки американского главы в Европу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Украины.