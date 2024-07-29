Тысячи домов остались без света: в Польше пронесся ураган, есть жертвы. Фото и видео

Два человека погибли и двое получили ранения во время урагана, который с воскресенья 28 июля накрыл Польшу. Наиболее опасной непогода была в северной и центральной части страны, ветер местами достигал 75 км/час.

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Польские синоптики прогнозируют, что 29 июля тоже будет сильный ветер и штормы, но в дальнейшем погода должна стабилизироваться. Об этом сообщает RMF 24.

По словам корреспондентов, в Лодзи в Лагевницком лесу сильный ветер свалил дерево на велосипедную дорожку. Ветвь ударила 60-летнюю женщину, которая скончалась на месте.

Другой смертельный случай произошел на озере Негоцин в Гижицком уезде. Там шторм опрокинул парусник – погиб человек.

Всего 28 июля в результате сильного шквала на озерах перевернулось 18 лодок. Во время непогоды спасатели эвакуировали три скаутских лагеря, развернутых в Варминско-Мазурском воеводстве.

Дежурный офицер Мазурской волонтерской спасательной службы (MOPR) Мариуш Раубо рассказал, что в воскресенье сила ветра иногда превышала 10 градусов по шкале Бофорта, а высота волн достигала более 1,5 метра.

В результате непогоды произошли замыкания и воспламенения. На их ликвидацию около тысячи раз пожарные выезжали в Мазовии, более 800 – в Варминско-Мазурском воеводстве и почти 300 – на Подляшье.

Сильный ветер сломал линии электропередач, из-за чего около 30 тысяч потребителей остались без света. Также повредило электрификации железнодорожных путей, что привело к задержке поездов.

В СМИ отмечают, что в Варминско-Мазурском воеводстве Польши в понедельник снова фиксируется сильный ветер и прогнозируют сильные дожди. Спасатели призвали не выходить в плавание, а переждать штормы в портах.

Как сообщал OBOZ.UA, мощный ураган на днях пронесся по Латвии, который сопровождался значительными осадками и сильными порывами ветра. В результате стихийного бедствия на большей территории страны повалены деревья, оборваны провода и затоплены улицы.

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