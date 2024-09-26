'Ты, гражданин России, будешь меня задерживать?': молдованин поставил на место россиян в Приднестровье. Видео

В Приднестровье произошло резонансное событие, которое привлекло внимание общественности и продемонстрировало настроения местных жителей по отношению к российским военным. Гражданин Молдовы, проезжая мимо блокпоста, на котором дежурили солдаты из российского "миротворческого" контингента, поставил на место оккупантов.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовано в соцсети TikTok. Водителем есть кишиновский ресторатор, владелец заведения "Япона мама" Максим Борман.

Сначала он включил в автомобиле во всю громкость песню "Червона калина", которая стала хитом в первые дни полномасштабного вторжения.

Когда мужчина начал снимать, российские военные остановили его автомобиль и пригрозили задержанием за проведение видеосъемки.

В ответ на угрозы он заявил, что российским военным не место на территории Молдовы.

"Я в своем автомобиле, на территории своей страны. Я гражданин Молдовы. Ты гражданин России, будешь меня задерживать? Что ты делаешь в моей стране?" – возмутился мужчина на видео.

Пользователи соцсетей поддержали водителя и увлекаются его поступком.

Напомним, в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" запретили употреблять слово "Транснистрия". Этот термин приравняли к "проявлению нацизма".

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