В США произошли события, которые могут оказать чрезвычайно важное влияние, как на мировую политику в целом, так и на украинско-американские отношения. А также и на войну, которую героически ведет украинский народ против Путина, благодаря безграничной помощи и поддержке американского народа и американской власти.

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Незалежний спеціальний прокурор Мінюсту США Джек Сміт добився затвердження федеральним Великим жюрі обвинувачення 45 президенту США Дональду Трампу по чотирьом статтям:

1.Змова проти держави;

2.Змова з метою перешкодити офіційній процедурі;

3.Замах перешкодити офіційній процедурі;

4.Змова "проти прав".

Найбільш тяжким обвинуваченням є четверте, за яке Трамп може бути покараний довічним позбавленням волі,

друге і третє обвинувачення – передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років

і найменш тяжке обвинувачення – перше, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Можливо найбільш тяжким обвинуваченням для Трампа буде обвинувачення, висунуте прокурором у тому, що той намагався зберегти владу після того, як програв на виборах в 2020 році.

Крім президента Трампа до кримінальної відповідальності прокурор Сміт притягує ще 6 його спільників, прізвища яких не названо.

Разом з тим, в газеті "The New York Times" в матеріалі журналіста Джона Е. Бромвіча від 2 серпня 2023 року "Рудольф В. Джуліані є співзмовником 1", зокрема, зазначено, що "Пан Джуліані, борець зі злочинністю, який піднявся з офісу федерального прокурора, щоб очолити місто Нью-Йорк у момент найглибшої кризи, не згадується в обвинувальному акті, який було подано у вівторок, звинувачуючи його колишнього клієнта Дональда Дж. Трампа в змові скасувати вибори 2020 року. Але співзмовник 1, який, як визнав адвокат пана Джуліані, був його клієнтом, фігурує в кожній із трьох змов, які, як стверджується, мали місце, залишаючи відкритою можливість того, що пану Джуліані можуть пред’явити звинувачення самому."

І далі в цьому матеріалі зазначається, "Містер Сміт звернув увагу на наслідки перемоги пана Байдена того року. В обвинувальному акті йдеться, що пан Трамп 14 листопада 2020 року призначив пана Джуліані "очолити його зусилля, спрямовані на оскарження результатів виборів".

Пан Джуліані взявся за місію, зустрівшись зі спікерами палати в Арізоні та Мічигані, попросивши їх замінити своїх належних виборців групами, які віддадуть голоси за пана Трампа. Загалом пан Джуліані допомагав координувати схему висунення фальсифікованих списків виборців у семи штатах, йдеться в звинуваченні. Пан Джуліані організував презентацію для законодавців, де люди, які називали себе експертами з фальсифікацій виборів, неправдиво стверджували, що проголосували 10 000 мертвих людей.

А після того, як напад на Капітолій США затримав сертифікацію виборів, пан Джуліані допоміг пану Трампу лобіювати законодавців, але безуспішно, щоб не допустити Байдена до Білого дому"

Дії Трампа і його спільників прокурор розділив на п’ять епізодів:

1. Після виборів Трамп і його спільники почали переконувати чиновників у тих штатах, які мали певні сумніви щодо виборів, скасувати їх результати через фальсифікацію.

2. В сімох штатах заколотники затвердили лжевиборщиків, які проголосували б за Трампа замість Байдена ( мається на увазі затвердження результатів виборів у Конгресі США, де голосують обрані від штатів виборщики);

3.Заколотники здійснювали тиск на Міністерство юстиціі, щоб добитися офіційного розслідування брехливих заяв про фальсифікацію;

4.Трамп переконував віце-президента (Віце - президент Майк Пенс), використати свою "церемоніальну" роль для спотворення результатів виборів;

5.Президент ( президент США Д. Трамп) та інші заколотники використали штурм Капітолія ( приміщення Конгресу США), щоб переконати конгресменів підтримати їх план.

Кожен із цих п’яти епізодів належним чином обґрунтований відповідними доказами.

Тобто, прокурор Сміт, не обвинувачує Трампа і його спільників в самій організації штурму Капітолія, прокурор лише посилається на те, що президент США Д. Трамп створив умови для цього, а потім намагався використати безлад, який утворився в результаті нападу на Капітолій.

В ті трагічні хвилини, коли здійснювався штурм в активній фазі, Трамп написав у своєму твітері, що Пенсу не вистачило сміливості. Після цього, віце президента негайно евакуювали із приміщення Капітолія, оскільки людський натовп, що штурмував Капітолій, закликав його повісити.

3 серпня 2023 року суддя має обрати Д.Трампу запобіжний захід. Але навряд чи цей запобіжний захід істотно обмежить його можливості.

Це вже третє обвинувачення Д. Трампу і найбільш серйозне.

Чи може воно вплинути на передвиборну компанію зараз важко сказати. Але це буде перший випадок в історії США, коли можливий кандидат у президенти США обвинувачується в особливо тяжкому злочині. Поки невідомо, як на це обвинувачення відреагують республіканці, адже їм прийдеться обирати на своєму з’їзді кандидата в президенти США від республіканської партії. Проблема полягає у тому, що Дональд Трамп є незаперечним лідером і з ним ніхто не може порівнюватися рейтингом. Наприклад, ДеСантіс, який іде другим за симпатіями республіканців і майже в три рази програє Дональду Трампу, а рейтинг Майкла Пенса, який теж має намір вступити в боротьбу за номінацію від республіканської партії, має лише три відсотка прихильників, що дуже мало.

Суд над Дональдом Трампом і його спільниками може відбутися в найближчі 3 місяці.

Очевидно, що це нове обвинувачення може істотно вплинути на рейтинг Дональда Трампа, але поки що невідомо наскільки серйозно воно змінить настрої американців. До речі, перші два обвинувачення, як показала соціологія, особливого впливу на рейтинг Трампа не мали. Але, це обвинувачення набагато серйозніше і стосується конституційних гарантій існування США.

Майк Пенс, назвав ці обвинувачення такими, які нагадують, що "любий, хто ставить себе вище Конституції, не повинен бути президентом."

Можна не сумніватись, що нове обвинувачення Трампу стало дуже серйозним негативним подарунком для путіна, адже саме з цим кандидатом путін багато у чому пов’язує свій успіх у війні з Україною.

Чи вдасться прокурору перешкодити Дональду Трампу знову зайняти Білий дім, будемо слідкувати. Але за оцінками юридичних експертів, які уважно вивчили нове обвинувачення Дональда Трампа, його шанси на перемогу над прокурором не дуже високі.

Вже зовсім скоро в США розпочнеться передвиборча компанія, а 5 листопада 2024 року і вибори президента США. Для нас, українців, наступає надзвичайно відповідальний етап в політичному житті нашого найбільшого друга і партнера – США. Останнім часом Дональд Трамп зробив декілька дуже серйозних антиукраїнських заяв, які нас надзвичайно насторожують.

За інформацією газети "Нью Йорк таймс" рейтинги Джо Байдена і Дональда Трампа - майже однакові і складають по 43%. Решта – 16% виборців, які ще не визначились – більшість віддає перевагу Джо Байдену.

Зразу після захоплення Капітолію 6 січня 2021 року, я опублікував статтю “Деякі роздуми про захоплення Капітолію" 07.01.2021 року. У кого є бажання, пропоную прочитати цю статтю, вона доповнить загальне враження про захоплення Капітолію і нові обвинувачення Дональду Трампу.