Туск приказал готовиться к депортациям: консульства Польши в США начали поощрять поляков возвращаться на Родину

Во вторник, 21 января, премьер-министр Польши Дональд Туск поручил министру иностранных дел Радославу Сикорскому подготовить польские консульства в США к возможной депортации польских граждан из американской земли. Такое решение Туск принял после заявлений нового президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщило RMF24. Туск отметил, что новая администрация США еще не сообщила детали операции по выдворению мигрантов, объявленной президентом Трампом.

"После первых объявлений о возможных депортациях нелегальных иммигрантов с территории Соединенных Штатов я попросил министра иностранных дел подготовить наши дипломатические представительства, консульства в США, чтобы они были готовы принять меры по полякам, находящимся на этой территории с разным статусом и разным уровнем легальности", – сказал Туск.

Премьер Польши добавил, что новая американская администрация не уведомила детали о возможных депортациях, "и поэтому непонятно, может ли она повлиять на польских граждан, находящихся в США".

"Наши представительства в США будут информировать польских граждан, которых беспокоит новая ситуация. Возможно, нет причин для беспокойства, но я уверяю вас, что мы будем готовы к любой ситуации", – отметил глава правительства Польши.

Дональд Туск заверил, что поляки в Соединенных Штатах могут рассчитывать на помощь консульских работников и польского правительства.

"Возможно, оснований для беспокойства нет, но Польша будет хорошо подготовлена к любой ситуации. Каждый поляк будет тепло принят в стране. Каждый найдет свое место на родине. Здесь каждый найдет свою Америку. За последние годы многое изменилось. Каждый, кто хочет работать, кто верит в свое будущее, в свои силы, найдет себе место в Польше. объятиями", – отметил глава правительства.

Туск также обратился ко всем полякам, живущим за границей, с призывом вернуться в свою страну.

Напомним, еще до инаугурации Дональда Трампа его окружение заявило, что сразу после вступления в должность новоизбранного президента начнутся депортации находящихся в США нелегально мигрантов, особенно нарушивших закон. Уже в январе незадолго до принятия присяги Трамп также заявил: "Через несколько мгновений после моей инаугурации мы начнем самую масштабную кампанию по депортации в истории Америки".

В первых указах после своей инаугурации Трамп запретил предоставление убежища людям, прибывшим на южную границу США, и приказал прекратить предоставление гражданства по праву рождения детям нелегальных иммигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в свой первый день в должности президента США Дональд Трамп взялся за реформирование американской иммиграционной системы. В частности, Трамп ограничил право на гражданство по рождению.

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