Турецкие военные перед визитом Эрдогана к Путину обстреляли российский вертолет в Сирии

На окраине провинции Хасеке в Сирии, в сельской местности Аль-Хасака, турецкие военнослужащие обстреляли вертолет, принадлежащий российской армии. Вертолет попал под обстрел, когда он пролетал над деревней Дардара к северу от Тель-Тамер.

Как сообщила пресс-служба Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека SOHR, обстрел происходил зенитными ракетами. Российским военным удалось выйти из-под огня, выпустив тепловые подушки.

Вскоре регулярная армия Сирийской Республики обстреляла ракетами территорию, откуда открывали огонь военнослужащие Турции.

Данных о пострадавших нет.

В свою очередь, издание Daily Sabah сообщило, что Турция в последнее время усилила свое присутствие на юг от сирийского Идлиба. Журналисты уточнили, что таким образом турецкие военнослужащие готовятся к вероятной атаке на фоне усиления нападений со стороны сил режима Асада и его сторонника – России.

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По информации издания, на данной территории находятся тысячи военных из Турции.

Примечательно, что атака вертолета произошла накануне личной встречи лидеров двух стран России и Турции, во время которой одной из главных тем переговоров должна стать Сирия.

Эрдоган ранее говорил журналистам, что ожидает от Кремля "другого" подхода к Сирии и допустил, что у него и у президента России Владимира Путина "разные надежды на эту встречу", но он уповает на "важные решения".

Известно, что страны расходятся и в других вопросах. На днях глава Турецкой Республики, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что Анкара уважает территориальную целостность Украины, включая Крым. Он добавил, Турция не признает "аннексию" полуострова Российской Федерацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил вывести иностранные войска из Сирии и Ирака. По его убеждению, народы и правительства этих стран должны самостоятельно принимать решения.