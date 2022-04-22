Цукербергу и Харрис не увидеть 'красоту' Воркуты: Россия ввела санкции против 29 граждан США

Россия запретила въезд в страну 29 американских гражданам. В санкционный список попали основател компании Meta (Facebook) Марк Цукерберг и вице-президент США Камала Гаррис.

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ. Таким образом ведомство ответило "на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции", которые затрагивают все большее количество россиян – как официальных лиц, так и членов их семей.

Под первым номером в списке – вице-президент США Камала Харрис. Также в документе фигурируют имена замминистра обороны Джона Кирби, председателя совета директоров компании Meta Марка Цукерберга и исполнительного директора соцсети LinkedIn Райана Рослански.

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Российские санкции затронули главу Bank of America Байана Мойнихана, первого заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, руководителя аппарата Белого дома Роналда Кляйна, помощника министра здравоохранения Рэйчела Левина и других.

В ответ на введение санкции пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что для него честь быть внесенным в список граждан США, которым Москва запретила въезд на территорию РФ.

"Я должен сказать, что для меня большая честь – гневить правительство, которое обманывает собственный народ, мучит своих соседей и пытается создать мир, из которого выгоняет свободу", — сказал Прайс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России несмотря на заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о "стабилизации экономики" число тех, кто временно не работает из-за простоя, взлетело в 2,5 раза. Предприятия вынуждены временно закрываться из-за санкций.