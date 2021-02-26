ЦРУ: убийство журналиста Хашогги одобрил принц Саудовской Аравии

Спецслужбы США считают, что жестокое убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году одобрил наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман.

Об этом говорится в рассекреченном докладе Центрального разведывательного агентства страны, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что роль принца в этом преступлении известна уже давно, однако новые данные пролили свет на неизвестные ранее подробности. В частности, в отчете говорится, кто именно убил журналиста и как в ЦРУ пришли к выводу об ответственности принца за его смерть.

"По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман одобрил операцию в Стамбуле по задержанию и убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги", – сказано в докладе.

Также в отчете названы и другие участники убийства. По словам авторов, еще до преступления принц санкционировал секретную кампанию, чтобы заставить замолчать несогласных, используя группу под названием Saudi Rapid Intervention Group.

Как отмечает издание, рассекреченный документ стал мощным упреком принцу, фактическому близкому союзнику администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

"Это свидетельствует о том, что президент Байден, в отличие от своего предшественника, не будет смотреть сквозь пальцы на убийство, хотя и постарается избегать любых мер, которые могут нарушить связи с королевством", – пишет газета.

Как сообщал OBOZREVATEL, колумнист американского издания The Washington Post Джамаль Хашогги, выступавший с критикой саудовского правительства и наследного принца Мохаммеда, пропал 2 октября 2018 года в Турции после того, как вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле. Позже выяснилось, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.