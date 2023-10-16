'Цивилизованный мир солидарен с Украиной': председатель НСЖУ принял участие в заседании исполкома Европейской федерации журналистов

Украинские медиа и журналисты нуждаются в постоянной поддержке – это подчеркнула президент Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Майя Север во время заседания руководящего комитета (исполкома) этого крупнейшего журналистского объединения Европы, состоявшегося 13 октября, в пятницу, в Париже.

Это – первое заседание высшего исполнительного органа ЕФЖ, в котором принял участие вошедший в его состав председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Во время заседания руководящего комитета ЕФЖ его члены ознакомились с деятельностью медийного сообщества и союза журналистов Украины. Особый интерес коллег вызвала работа сети Центров журналистской солидарности, которую НСЖУ развернула после начала полномасштабной войны с целью оказания разнообразной помощи тысячам журналистов и медиа, так или иначе пострадавших в результате российской агрессии, и поддержки медийщиков, работающих в опасных регионах Украины.

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Сергей Томиленко призвал Европейскую федерацию журналистов быть лидером в коммуникациях с Европейской Комиссией, международными гуманитарными организациями и финансовыми донорами в реализации программ поддержки украинских журналистов.

"Цивилизованный мир проявляет солидарность с Украиной, в том числе и выделяя ресурсы в поддержку гуманитарной и информационной сферы. Наша задача – чтобы та помощь, которую выделяют международные партнеры, доходила до журналистов и медиа, которые ежедневно честно и профессионально выполняют свою работу. Чтобы эта помощь действовала. способствовала их выживанию и стабильной работе в условиях войны. От этого зависит, смогут ли миллионы украинцев получать жизненно важную информацию", – говорит глава НСЖУ.

О том, что украинские медиа остро нуждаются в поддержке, отметила недавно руководящая руководящий комитет ЕФЖ из Италии Анна Дель Фрео, которая недавно посетила Украину. "Наша обязанность – поддержать украинских коллег", – заявила она.

Руководящий комитет ЕФЖ обращается в национальные журналистские союзы европейских государств с призывом организовать в своих странах проведение фотовыставки "Украина: журналисты в зонах боевых действий", которая впервые презентована 11-13 октября в Париже и в ближайшее время будет представлена в Брюсселе. Уникальные фотоработы, включенные в экспозицию, будут храниться в штаб-квартире ЕФЖ. Они будут предоставляться для проведения выставок и обсуждений в европейских странах вопросам помощи украинским журналистам. Заинтересованность экспонированием фотографий в своих государствах проявили журналистские союзы Германии, Испании, Дании, Италии и некоторых других стран.

Также глава НСЖУ Сергей Томиленко презентовал европейским коллегам инициативу "Расстрелянная свобода слова" – сбор свидетельств украинских журналистов о военных преступлениях РФ против журналистов и медиа. Более 100 видео свидетельств и переведенных на английский язык текстовых материалов ЕФЖ внесет в специальные досье, публикуемые на специальной Платформе Совета Европы.

"Военные преступники из РФ должны быть наказаны за преступления против журналистов и медиа в Украине", – подчеркнул генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гуттиеррес.

Европейская федерация журналистов – крупнейшая журналистская ассоциация Европы, объединяющая более 70 медийных организаций европейских стран. В руководящий комитет входит президент, вице-президент ЕФЖ и семь представителей национальных журналистских союзов.