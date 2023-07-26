'Циничный расчет': в ЕС при ОБСЕ объяснили блокаду Россией зернового соглашения

Страна-агрессор Россия, заблокировав зерновое соглашение, преследует одну циничную цель. Враг хочет помешать поставке украинского зерна на внешние рынки и таким образом увеличить свои собственные доходы от экспорта зерновых.

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Эти деньги нужны РФ для того, чтобы продолжать финансировать войну против Украины. Об этом говорится в заявлении миссии Евросоюза при ОБСЕ, оглашенном во время специального заседания Постоянного совета этой организации, сообщили на сайте представительства ЕС при международных организациях в Вене.

"После выхода России (из Черноморской зерновой инициативы – Ред.) цены на пшеницу и кукурузу резко выросли. Простая правда заключается в том, что Россия произвела циничный расчет: несмотря на глобальный кризис продовольственной безопасности, который она создала своей войной, блокируя экспорт из Украины, она надеется увеличить свою собственную прибыль от экспорта, чтобы финансировать свою агрессивную войну против Украины", – считают в ЕС.

Представители миссии также осудили атаки России на инфраструктуру морских портов Украины и угрозы атаковать зерновые грузы, проходящие по Черному морю, которые прозвучали из Кремля.

Также отмечается, что Евросоюз и его члены остаются привержены удовлетворению потребностей в продовольствии стран, имеющих с этим проблемы, в том числе посредством "полос солидарности" ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европейской комиссии (ЕК) оценили возможность вывоза зерна из Украины через страны Балтии. Там готовы рассмотреть вывоз через порты в этих странах.

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