'Циническая и подлая конъюнктура': Огрызко объяснил, почему страны Глобального Юга приехали на БРИКС в Казань. Видео

На саммит БРИКС к российскому диктатору Путину в Казань приехали глава Китая Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидеры Ирана, Египта, ОАЭ и Эфиопии. Каждый из них имел свой интерес, прежде всего, финансовый.

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Однако как только Силы обороны Украины поставят точку на поле боя и выгонят российскую армию со своей территории, все они "перекрасятся". Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире OBOZ.TV.

"Каждый приехал, имея в виду собственный интерес и возможность. Но поверьте, как только Силы обороны Украины поставят точку на поле боя, перекрасятся все, включая Китай и Индию. Ну, разве что останутся такие, как Северная Корея. Даже Иран, думаю, что быстро изменит вектор. Скажут, что не знали, что "Шахеды" над Украиной летали. Это все циничная и подлая конъюнктура. К сожалению, мир такой", – сказал дипломат.

Например, Индия, как объяснил Огрызко, нуждается в деньгах, и для Нарендры Моди не существует моральных ценностей в этом вопросе, поэтому он и поехал к Путину, чьи руки по локоть в крови украинского народа.

"Для индийского премьера это второстепенно, потому что он думает о том, как накормить свое полуторамиллиардное население. И так каждая страна – выбирает то, что можно из этой ситуации выбрать для собственного интереса. Надо отдать должное российской пропаганде, потому что некоторые одурманены тезисом о том, что Россия – флагман антиколониальной борьбы, а западные страны – это современные колонизаторы, с которыми нужно бороться и которых нужно ставить на место", – сказал дипломат.

Что касается генсека ООН Антониу Гутерреша, который отказался посетить Саммит мира, но поехал обниматься с Путиным на саммит БРИКС, то он еще раз подтвердил, что эта организация находится в глубоком кризисе.

"Его визит в Казань – еще одно подтверждение, что ООН находится в столь глубоком кризисе, что ее уже обратно вернуть к истокам невозможно. Организация, которая задумывалась как обеспечивающая международный мир и безопасность, сегодня подыгрывает агрессорам. То ли России, то ли арабским экстремистам в их борьбе с Израилем. То есть эта структура сама себя пережила. Неудивительно, что руководитель этой структуры живет в том совершенно ином мире, не имеющем ничего общего с реальностью", – считает экс-глава МИД Украины.

По его мнению, после победы Украины над Россией ООН должна быть переорганизована. Прежде всего Москву должны выгнать из Радбеза ООН.

"То, что мы переживаем сейчас, – крах предыдущей системы. Она должна быть переосмыслена, перезапущена, но уже без этой дикой страны с ядерным потенциалом. Россия должна быть денуклеаризирована, а после этого посмотрим, что от нее вообще останется", – отметил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что принятие декларации на второй день саммита БРИКС в Казани продемонстрировало, что РФ пока не заручилась международной поддержкой и не создала альтернативную структуру безопасности, которую так желает Кремль.

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