Это было ожидаемо. Не удивляйтесь. Сейчас появится много статей, в частности в уважаемых иностранных изданиях, в которых будут объяснять, почему украинцам надо непременно признать "реалии на земле" и отдать территории. И аргументы – не о цене войны с точки зрения избежания дальнейших ее жертв (об этом авторы практически не упоминают), а о совсем другом.

Щойно з'явилася одна з таких статей в поважному виданні, автори якої йдуть ще далі: переконують, що перенесення російсько-українського кордону на існуючу лінію фронту (!) та його визнання юридично (!!) будуть лише на користь і на благо України й українців (!!!).

Я не буду аналізувати в деталях статтю – почитайте. Корисно для тренування кожним аргументів і навичків для спростування досить штучного, але викладеного в "науковій обгортці", підходу.

Я просто вже читав раніше цих поважних авторів – Пітера Сльозкіна та Джошуа Шіфрінсона.

Заголовки попередніх їх статей говорять самі за себе.

Whither Is the West Drifting? Russia in Global Affairs (Куди дрейфує Захід? Росія у світовій політиці – Ред.)

Peter Slezkine

In Alaska, Trump Can Help Ukraine Accept Reality (На Алясці Трамп може допомогти Україні прийняти реальність – Ред.)

Emma Ashford & Peter Slezkine

Don’t Let Ukraine Join NATO... (Не дозволяйте Україні вступати до НАТО... – Ред.)

Justin Logan and Joshua Shifrinson

Ukrainian Security Guarantees Are Dangerous and Counterproductive... (Українські гарантії безпеки є небезпечними та контрпродуктивними... – Ред.)

By Joshua Shifrinson

Нас будуть "хитати", шантажувати, погрожувати, переконувати, іноді й пробувати дурити, пропонувати "прості шляхи"...

Якби все було б так просто, то й війна би вже дванадцять років не тривала...

Надія лише на те, що ніхто не знає Україну зсередини і не любить її так, як самі українці.