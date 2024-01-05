ЦАХАЛ обнаружил туннели с оружием и взрывчаткой под многоэтажными домами в центральном районе Газы. Видео

В центральном районе Газы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила туннели террористов ХАМАС под высотными зданиями. Некоторые дома были заминированы, некоторые готовились к использованию как огневые позиции.

Видео дня

Входы в часть туннелей боевики спрятали среди многоэтажек. Об этом пишет The Times of Israel.

Операция в районе, который ЦАХАЛ назвал "районом башен" в честь его высотных зданий, была проведена на прошлой неделе. В ней участвовали войска 646-й резервной парашютно-десантной бригады и элитное израильское инженерно-саперное подразделение "Яхалом".

"Здания района использовались в качестве огневых позиций противотанковых ракет и пулеметов", – заявили военные.

Бойцы ЦАХАЛ вели бои с террористами и ликвидировали многих из них, а также обнаружили несколько заряженных ракетных установок, заминированные здания, туннельные шахты и взрывные устройства в ходе операций в "районе башен".

Кроме того, солдаты обнаружили склад и химическую лабораторию, используемую для производства оружия.

Армия обороны проинформировала, что ее саперы разрушили инфраструктуру ХАМАС, включая туннели в указанном районе.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ЦАХАЛ заявили, что выявили на побережье центральной части сектора Газа подземный завод террористической организации по производству оружия. Объект был уничтожен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!