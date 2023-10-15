ЦАХАЛ нанес ответные удары по военным объектам в Ливане: на границе продолжаются столкновения

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в воскресенье, 15 октября израильские боевые вертолеты нанесли удары по военным объектам в Ливане на фоне пограничных столкновений. Это стало ответом на обстрел Израиля ливанской группировкой "Хезболла" "в знак солидарности" с террористами ХАМАС.

Об этом сообщило издание The Times of Israel. Удары ЦАХАЛ были нанесены по военной инфраструктуре в Ливане (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

О жертвах и пострадавших пока информации нет.

"В то же время в ЦАХАЛ заявляют, что наземные войска сталкиваются с боевиками, открывшими по ним огонь на границе с Ливаном", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жителей самого северного изральского города, Метулы, просят оставаться дома с запертыми дверьми.

Видео дня

"Боевые вертолеты ЦАХАЛ прямо сейчас наносят удары по военной инфраструктуре в Ливане, в то же время поступили сообщения об обстреле сил ЦАХАЛ на ливанской границе", – писали в сети.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в воскресенье сказал, что страна не заинтересована в ведении войны на два фронта, в частности, с движением "Хезболла", и не намерена обострять ситуацию на ливано-израильской границе, если только этого не сделает само шиитское движение.

Галант отметил, что Израиль будет "уважать ситуацию вдоль границы", если "Хезболла" "не вмешается в конфликт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ООН заявила, что 15 октября в штаб-квартиру организации на юге Ливана была выпущена ракета. Проводится расследование того, была ли ракета запущена израильскими вооруженными силами или ливанскими боевиками.

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