Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина?
Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина?
Начинает казаться, что это так.
Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были.
Они нужны, но без исключений, которые мы сейчас наблюдаем с отключением SWIFT и сохранением энергетического сектора и обслуживающих его банков.
Войну остановит только начавшаяся война. Не надо притворяться и пытаться успокоить собственную совесть, снабжая Украину только оружием - и то с опозданием.
За нас воюет народ Украины. Ее дети прикрывают нас от путинского безумия.
Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине – уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада. Это видит и Путин. И хоть уроки усваиваются быстро, Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней – ты или участвуешь и борешься с агрессором, или стоишь и наблюдаешь, как он уничтожает Украину и ее народ, становясь соучастником военных преступлений. Да. Соучастником.
Если мы не остановим Путина в Украине – нам все равно придется воевать. Но уже в наших странах.
Украина просит реальной помощи. А мы смотрим на телеэкранах, как Россия бомбит жилые кварталы – и клянемся, что "очень поддерживаем Украину".
Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО блеют, что "не могут ввязываться в конфликт". А в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане – могли?
Сегодня Украина борется за собственное существование и мир в Европе. Так мы будем и дальше продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства?!
Слава Украине! Героям слава! Пока – только ее героям. Ведь других на горизонте пока не видно.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...