Трусливый Запад? Или сообщники военных преступлений Путина?

Начинает казаться, что это так.

Санкции Путина не остановят, какими бы они ни были.

Они нужны, но без исключений, которые мы сейчас наблюдаем с отключением SWIFT и сохранением энергетического сектора и обслуживающих его банков.

Войну остановит только начавшаяся война. Не надо притворяться и пытаться успокоить собственную совесть, снабжая Украину только оружием - и то с опозданием.

За нас воюет народ Украины. Ее дети прикрывают нас от путинского безумия.

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Повторение мантры о том, что НАТО не может помочь Украине – уже выглядит патетически и разоблачает трусость Запада. Это видит и Путин. И хоть уроки усваиваются быстро, Запад все еще не понимает, что в Украине идет европейская война. В ней – ты или участвуешь и борешься с агрессором, или стоишь и наблюдаешь, как он уничтожает Украину и ее народ, становясь соучастником военных преступлений. Да. Соучастником.

Если мы не остановим Путина в Украине – нам все равно придется воевать. Но уже в наших странах.

Украина просит реальной помощи. А мы смотрим на телеэкранах, как Россия бомбит жилые кварталы – и клянемся, что "очень поддерживаем Украину".

Мне стыдно слышать, как лидеры и чиновники НАТО блеют, что "не могут ввязываться в конфликт". А в Сирии, Ливии, Африке, Югославии, Афганистане – могли?

Сегодня Украина борется за собственное существование и мир в Европе. Так мы будем и дальше продолжать наблюдать за уничтожением независимого государства?!

Слава Украине! Героям слава! Пока – только ее героям. Ведь других на горизонте пока не видно.