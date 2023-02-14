Три военных самолета России перехватили возле воздушного пространства Польши: появились подробности

Два голландских истребителя F-35 перехватили группу из трех военных самолетов РФ вблизи воздушного пространства Польши и вывели их. Российский Ил-20 в сопровождении двух Су-28 летели со стороны Калининграда.

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Об этом говорится в заявлении министерства обороны Нидерландов, обнародованном поздно вечером в понедельник, 13 февраля, пишет Reuters. "Неизвестный на тот момент самолет приблизился к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда", – сообщает документ.

После идентификации выяснилось, что это Ил-20М "Кут-А", который сопровождали два Су-27 "Фланкер". Голландские F-35 сопровождали их издалека и передали партнерам по НАТО.

Ил-20М "Кут-А" – это официальное название российского разведывательного самолета Ил-20М, согласно классификации НАТО, а Су-27 "Фланкер" – истребителя Су-28.

Министерство обороны Нидерландов заявило, что восемь голландских F-35 находятся в Польше в феврале и марте.

Калининград – анклав российского побережья Балтийского моря, расположенный между Польшей и Литвой, входящими в НАТО и Евросоюз.

Отметим, в интервью OBOZREVATEL майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предположил, что в ближайшие месяцы РФ может попытаться напасть на одну из стран НАТО. Целью такой провокации может быть принуждение Альянса вступить в прямое противостояние с агрессором.