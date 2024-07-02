Три страны НАТО начали разминирование Черного моря: что происходит

В понедельник, 1 июля, страны-члены НАТО Турция, Румыния и Болгария начали противоминную операцию в Черном море. Их общая миссия должна повысить безопасность судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg. Издание отмечает, что инициатива под руководством Стамбула стала первой крупной совместной акцией черноморских стран после полномасштабного вторжения России в Украину.

Совместная операция трех стран направлена на обезвреживание дрейфующих мин в некоторых районах Черного моря в результате войны.

11 января Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами в Черном море. Правительство Болгарии отмечало, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны, а операция по разминированию Черного моря должна помочь улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

Украина является одним из ключевых производителей зерна, и война поставила под угрозу безопасное прохождение грузов.

В августе 2023 года Киев запустил свой черноморский маршрут. Это успешно стимулировало экспорт зерна и помогло украинской экономике расти быстрее прогнозируемого, но маршрут остается рискованным.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, с момента открытия этого морского коридора Украина экспортировала 37,4 млн. тонн аграрной продукции из Одессы, Черноморска и порта Южный.

Следует отметить, что Турция, Болгария и Румыния являются членами НАТО. При этом их военно-морские силы не интегрированы в общую систему НАТО, отчасти во избежание эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года страны-союзники по НАТО Турция, Румыния и Болгария договорились о совместном разминировании Черного моря. Военные этих государств согласились проводить мероприятия по расчистке акватории от взрывоопасных предметов.

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