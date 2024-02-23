Три лидера ЕС сделали совместное заявление по случаю второй годовщины российской агрессии против Украины: отметили мужество украинцев

Несмотря на все зверства и страдания, причиняемые российскими захватчиками, Украина стоит твердо. Героический украинский народ демонстрирует силу духа и решимость защищать свою родину и бороться за свою свободу и общие европейские ценности.

Такое заявление по поводу годовщины начала российской войны против Украины сделали президенты Европейского Совета Шарль Мишель, Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и Европарламента Роберта Мецола. Три лидера ЕС подчеркнули, что российская агрессия явно нарушает международное право и Устав ООН. Но Евросоюз всегда будет поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ЕС отметили, что сегодня, 23 февраля, годовщина начала широкомасштабной агрессии, однако войну против Украины РФ начала намного раньше. Именно незаконная аннексия Крыма 10 лет назад знаменует ее начало. К тому же российская агрессия не была спровоцирована. Россия и ее руководство несут единоличную ответственность за войну и ее последствия, заявили в ЕС.

В свою очередь Европа остается верна своему обещанию поддерживать Украину столько, сколько нужно. "Европейский Союз продолжит свою сильную и твердую политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку, чтобы помочь Украине защитить себя", - говорится в заявлении.

В частности, Евросоюз обещает удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины, включая поставки крайне необходимых боеприпасов и ракет. Также в ЕС продолжат наращивать мощности, чтобы активизировать военную поддержку и сотрудничество с Украиной.

"Мы также работаем над будущими обязательствами в области безопасности, которые помогут Украине защитить себя, противостоять усилиям по дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем", – отметили европейские лидеры и добавили, что "ЕС поддерживает украинскую Формулу мира".

Также в Европе напомнили России и ее лидерам об уже введенных санкциях и об их усилении. "Мы сделали первые конкретные шаги по направлению доходов, полученных от российских иммобилизованных активов, в поддержку Украины", – говорится в заявлении.

Очевидно, речь идет о прозвучавшей просьбе Украины ускорить разработку и внедрение правовых механизмов конфискации и использования замороженных российских активов.

Ранее глава депозитария, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России, выступила против предложения использовать российские миллиарды в качестве залога, под который союзники Украины могли бы выпустить долговые обязательства для помощи с восстановлением страны. Хотя в Euroclear и поддерживают передачу Украине доходов от замороженных средств РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Венгрия блокировала совместное заявление Евросоюза по поводу годовщины агрессии России против Украины. Именно поэтому к нам с речью обратились не все страны-члены ЕС, а президенты трех главных институций Союза.

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