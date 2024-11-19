Требовал у предпринимателей несуществующие долги: в Чехии задержали закарпатского рэкетира

В столице Чехии Праге по материалам Службы безопасности Украины задержали лидера банды рэкетиров из Закарпатья. Он пытался скрыться от украинского правосудия на территории Европейского союза.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале СБУ в понедельник, 18 ноября. Рекетира удалось схватить благодаря совместным усилиям СБУ, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чехии.

Правоохранители установили, что члены банды под вымышленными предлогами требовали деньги с местных жителей, а в случае отказа – угрожали физической расправой.

В 2021 году главарь группировки "выбивал" из закарпатского бизнесмена $110 тысяч несуществующего долга. Тогда рэкетира задержали и сообщили ему о подозрении, однако накануне судебного заседания злоумышленник скрылся за границу под видом "ухудшения здоровья" и долго скрывался там.

Он был объявлен в международный розыск. По данным украинских СМИ, речь идет о Тарасе Стане по прозвищу "Прыщавый".

"Во время комплексных мер рекетира задержали в столице Чешской Республики, где он пытался скрыться от правосудия. В настоящее время планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений)", – рассказали правоохранители.

Злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, имеющего звание подполковника, оказался "кротом" ГРУ России. Военная контрразведка и следователи Службы безопасности задержали его при содействии главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.