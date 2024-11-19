Трампоцентричность: The Economist опубликовал ежегодную обложку-ребус с прогнозом на 2025 год

Журнал The Economist представил свою традиционную ежегодную обложку-ребус, которая предлагает взгляд на возможные глобальные события 2025 года. В центре изображения – Дональд Трамп как новоизбранный президент США, а вокруг него – известные мировые лидеры: Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Владимир Путин и Урсула фон дер Ляен.

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Кроме этого, обложка содержит символические элементы: часы, ядерную ракету, планеты, шприц, валюты (доллар и юань) и другие знаковые образы, подчеркивающие важнейшие темы в следующем году. Обложка опубликована в аккаунте The Economist в соцсети Х.

Журнал предлагает десять тем, на которые стоит обратить внимание в следующем году, среди них влияние победы Трампа, а также война Украины и России, Израиля и Палестины.

Журнал назвал 2025 год периодом изменений и неопределенности. В частности, возвращение Дональда Трампа на пост президента США может повлечь за собой значительные изменения в глобальной политике. Его победа повлияет на отношения с другими странами, в частности, может подтолкнуть Украину к заключению соглашения с Россией, а также дать Израилю больше свободы действий в конфликтах на Ближнем Востоке.

Одновременно это может привлечь такие государства, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея к более агрессивному поведению, используя ослабление американского влияния в мире.

Авторы журнала акцентировали внимание на буме технологий. Правительство Китая активно стимулирует экспорт солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей для компенсации слабых показателей внутренней экономики. Это приводит к стремительному развитию чистых технологий, в которых Китай занимает лидирующие позиции. Внедрение солнечных панелей и накопителей энергии растет такими темпами, что превышает все прогнозы. По мнению экспертов, мир в скором времени узнает, достигли ли глобальные выбросы своего пикового уровня.

Отдельной темой является инфляция. Перед западными странами стоит сложная задача: уменьшить бюджетный дефицит путем повышения налогов, сокращения расходов или ускорения экономического роста. Также вероятно, что многие государства будут вынуждены увеличить оборонные расходы, что делает экономический выбор болезненным и неоднозначным.

Следующий год может оказаться решающим для искусственного интеллекта. Несмотря на то, что в центры обработки данных для ИИ уже инвестировано более триллиона долларов, компании все еще не полностью понимают, как эффективно применять эти технологии, а уровень их интеграции остается низким.

"Искусственный ли интеллект докажет свою ценность, когда "агентные" системы станут более мощными, а лекарства, разработанные на основе ИИ, появятся?" – говорится в публикации.

Мир столкнется с трудностями в сфере путешествий. Вооруженные конфликты усложняют работу авиационной отрасли, а Европа вводит дополнительные пограничные проверки, что ставит под угрозу функционирование шенгенской зоны. Хотя обострение проблемы "чрезмерного туризма" несколько ослабится, ограничения, введенные популярными туристическими городами, например Амстердам и Венеция, останутся в силе.

В общем, авторы отмечают, что мир продолжает удивлять своей непредсказуемостью. Один из главных уроков 2024 года состоит в том, что следует быть готовыми к любым неожиданностям.

Напомним, в 2023 году главными темами журнала The Economist стали война в Украине и выборы в США. Еще тогда авторы прогнозировали, что выбор американского лидера будет иметь последствия для всего мира: от климатической политики до военной поддержки Украины.

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