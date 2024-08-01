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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трампа могут убить либо до выборов, либо если он их выиграет, но нам убивать Путина запрещают

Трампа могут убить либо до выборов, либо если он их выиграет, но нам убивать Путина запрещают

Я уже писал, что возникает серьёзный конфликт Трампа с Федеральной резервной системой США, которая печатает доллары и при этом не очень контролируется государством, причём конфликт этот похож на тот, после которого убили Кеннеди.

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Ну а недавно Трамп заявил, что сделает Соединённые Штаты криптовалютной сверхдержавой и объявил соответствующий комплекс мер, который понравиться той же ФРС никак не сможет.

То есть договариваться с практически негосударственной типографией долларов Трамп не хочет и наоборот — демонстративно её дразнит.

Надеюсь, что Камала и её советники не будут дублировать его ошибку. Ведь если Харрис проиграет и Трампа убьют уже в качестве президента, то случится самое худшее — вместо него будет Вэнс.

В любом случае Трампа должны убить — ради стабильности. Но ради неё же, как там её понимают, нам запрещают убивать пуйло. Иначе бы уже давно: это ненамного сложнее, чем лидера ХАМАСа, которого уже.

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