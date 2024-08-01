Я уже писал, что возникает серьёзный конфликт Трампа с Федеральной резервной системой США, которая печатает доллары и при этом не очень контролируется государством, причём конфликт этот похож на тот, после которого убили Кеннеди.

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Ну а недавно Трамп заявил, что сделает Соединённые Штаты криптовалютной сверхдержавой и объявил соответствующий комплекс мер, который понравиться той же ФРС никак не сможет.

То есть договариваться с практически негосударственной типографией долларов Трамп не хочет и наоборот — демонстративно её дразнит.

Надеюсь, что Камала и её советники не будут дублировать его ошибку. Ведь если Харрис проиграет и Трампа убьют уже в качестве президента, то случится самое худшее — вместо него будет Вэнс.

В любом случае Трампа должны убить — ради стабильности. Но ради неё же, как там её понимают, нам запрещают убивать пуйло. Иначе бы уже давно: это ненамного сложнее, чем лидера ХАМАСа, которого уже.