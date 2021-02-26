В информационной политике, а особенно – пропаганде, хорошо известен принцип сужения внимания по какой-то конкретной теме. Например, в РФ обсуждается вопрос о том, передаст ли Путин власть в 2024 году преемнику или нет, но эта тема имеет еще множество решений, которые намеренно исключены из обсуждения и тот, кто интересуется данным вопросом видит лишь то, что для него намеренно демонстрируют.

Нечто подобное происходит и не намеренно, просто те, кто обсуждают какой-то вопрос, не умеют или не хотят мыслить чуть шире, чем это принято. Помните, диалог мсье Голохвастова и родителя Прони Прокоповны Серковой?

-И если тому, которому не ученому, оно кажется белое, то уже ученому оно будет как…

-Зеленое?

-Нет! Рябое!

Это уже – наше сужение выбора и выход из этой ситуации. Как видно, еще в те времена некоторую часть публики тянуло на зеленое, но Голохвастов показал пример ответа "ниже пояса", которого явно никто не ожидал. Но с другой стороны, почему бы и не рябое или какое-то другое? Почему "или – или"? Образчик именно такой подачи темы сейчас наблюдается в США.

В самом деле, американские и мировые СМИ бодро рассуждают о том, есть ли у Трампа шансы на выборах 2024 года и станет ли он на них выдвигаться или нет. То есть, подается классическая дилемма с двумя заранее избранными вариантами ответа и если брать во внимание только это, то ответ напрашивается сам собой.

Дедушка Донни очень любит власть и свое исключительное положение в этой роли. Поэтому он готов почти на все ради обладания ею. Исключением являются варианты, где его шкуре может угрожать реальная, а не выдуманная, опасность. Во всех остальных случаях он безусловно будет стремиться вернуться в Овальный кабинет.

С другой стороны, как только он сегодня откажется от президентских амбиций, завтра он вообще не будет нужен никому. Он утратит любое влияние и мгновенно уйдет в тираж. Кроме того, у его бизнеса дела идут все хуже, и к тому самому 2024 году ему надо будет отдать сотни миллионов кредитов, а тут – снова надо вспомнить мсье Голохвастова, имевшего те же самые проблемы. Ну и главное, пока он "претендует", под его инициативы можно собирать "пожертвования" от лохтората. Это – чистый бизнес.

Вообще ничего не нужно делать, просто ездишь по ушам озабоченной публике и из нее сыплются денежки. Гимном лично Трампа могли бы стать слова старой песни: "На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним – что хошь!" И действительно, косить бабло сотнями миллионов долларов, просто неся толпе дикую дичь и демонстрируя ей позы а-ля Муссолини – надо уметь. Это не причинным местом по клавишам долбить за копейки.

В общем, если вопрос поставлен в такой плоскости, мол – будет Трамп двигаться во власть или нет, то ответ лежит на поверхности и собственно говоря, выбора здесь нет априори. На фактическое течение дел могут повлиять лишь те обстоятельства, которые сделают желание Трампа оседлать первое кресло – невыполнимым по объективным причинам. И таких причин становится все больше. Тем не менее, именно эти варианты остаются за скобками, а зря.

О том, что скорее всего неумышленно, варианты ближайшего будущего товарища Трампа сведены до указанной выше дилеммы, не громко, но все же сказали два обстоятельства. Первым из них стало вчерашнее заявление одного из адвокатов Трампа, принимавших участие в защите его позиции на втором импичменте Майкла Коэна. После заявления пресс-службы окружной прокуратуры Манхэттена о том, что прокуратура получила все налоговые документы Трампа, Коэн сдержанно заметил: "Это не очень хорошая новость для него (Трампа)".И действительно, адвокат обязан знать все или почти все, что натворил его клиент, чтобы эффективно защищать его интересы. Таким образом, он уж точно представляет, что там должны найти прокуроры и во что это может вылиться. Хотя, с другой стороны, у него будет больше работы, а клиент будет более сговорчивым и покладистым, в плане оплаты его труда. Так всегда бывает, когда двери цугундера перестают быть чем-то абстрактным и становятся все более реальной перспективой.

А вторым моментом оказалось то, что уже месяц находится перед глазами у всех, но что можно оценить лишь тем, кто представляет, как работает законодательство США и как устроена их федеральная система. На самом деле, это – достаточно интересно как с точки зрения предмета этого исследования, так и в плане того, как выглядит настоящее федеративное устройство государства, а нее имитация в РФ, которую по глупости называют федерацией.

То, что видно всем – это место, которое Трамп избрал для своего постоянного пребывания. Это – его гольф-клуб в Палм-Бич, во Флориде. В общем, если внимательно не присматриваться к этой ситуации, то вроде бы ничего необычного. Это – его клуб и если ему хочется там жить, то вроде бы и нет проблем. Но все подобные вещи следует рассматривать в динамике, чтобы находить какие-то необычные вещи или то, чего раньше не было. Когда обнаруживается нечто такое, то оно проливает свет на скрытые мотивы, которые движут тем или иным персонажем.

Так случилось и в этом случае. Трамп никогда не использовал свой клуб в качестве резиденции более нескольких дней. С одной стороны, это поясняется условиями приобретения земли, на которой стоит клуб. Она должна использоваться в рекреационных целях, а не для постоянного проживания, и в контракте с властями штата Флорида четко обозначено, сколько там можно проживать непрерывно и сколько – суммарно в течении года. То есть, для резиденции это место не подходит в принципе.

А с другой стороны, у него имеется постоянна резиденция в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке. Там всегда была его штаб-квартира и место постоянного проживания, вплоть до избрания на пост президента. По сути, Трамп сменил свое место жительства и свой рабочий офис, выбрав для этого свою дачу или же объект, являющийся составной частью его бизнеса. То есть, не только с точки зрения указанного выше контракта, но и по сути своего бизнеса, он принял очень необычное решение, которое само по себе требует пояснения. И как только начинаешь пытаться дать ответ на вопрос "Почему?", очень многое начинает становиться на свои места.

Эта ситуация напоминает финальную сцену старой комедии "Кавказская пленница", когда судья предлагает товарищу Саахову садиться, а тот отвечает: "Спасибо, я постою" и его коллеги поясняют "А он не может сесть". Тут складывается впечатление, что Трамп тоже "не может сесть" и оказывается, это действительно так и есть и на то есть веские причины.

Как было указано выше, расследование в Нью-Йорке, в отношении Трампа, перешло в активную фазу и теперь ничего хорошего оно Трампу не несет. Но это – не одно расследование. На сегодня их уже три, но критичными для него пока является это расследование и еще одно – в округе Фултон, штат Джорджия. Там новый окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис ясно дала понять о том, что она намерена агрессивно расследовать преступления, связанные с записанным телефонным звонком Трампа, в котором он прямо требовал сфальсифицировать результаты голосования на президентских выборах. Она пока не комментирует объем расследования в плане характера подозрений в совершении преступлений и всего лишь отметила, что пока расследование находится на такой стадии, что когда тянешь за одно, оттуда высыпается еще что-то.И в данном случае, насколько можно судить по информации, уходящей в прессу, и по Нью-Йорку, и по Джорджии речь идет о потенциальных обвинениях в совершении преступлений, которые попадают под юрисдикцию штатов, то есть, пока не расследуется что-то, что соответствует диспозициям статей о федеральных преступлениях. Тем не менее, по законам конкретного штата можно так же бодро присесть на несколько пятилеток или даже отхватить смертную казнь там, где она еще не запрещена. Тем не менее, тут есть нюансы, которые нам понять нелегко.

Дело в том, что федеративное устройство США предполагает реальные и широкие полномочия штатов во всех сферах жизни, в том числе – в сфере законодательства и правоприменения. Отсюда следует парадоксальная ситуация, по которой лицо, совершившее преступление не федерального уровня может выехать в другой штат и довольно спокойно себя там чувствовать. Для того, чтобы предстать перед судом, оно должно подвергнуться процедуре экстрадиции, о которой мы слышали только в плане передачи преступников от государства к государству. Но в США это положение действует внутри, между отдельными штатами.

И тут все становится на место. Как только следствие в Нью-Йорке или Джорджии, либо в Вашингтоне, соберет достаточное количество доказательств для того, чтобы выдвинуть обвинению Трампу и арестовать его, то для немедленного исполнения этих процессуальных действий нужно будет, чтобы он находился на территории штата. Тогда его можно будет "принять" без особых проблем. Арестовать его в других штатах можно только по делам федерального значения, например – если будет открыто уголовное производство по государственной измене или каким-то другим подобным статьям. В другом случае – все будет работать через механизм экстрадиции.

Как мы уже знаем по делу Фирташа, эта эпопея может длиться годами и все зависит от позиции, в данном случае – губернатора штата. Теоретически, эта эпопея может иметь короткий и длинный круг исполнения. Так, суд обязан направить запрос на экстрадицию в адрес губернатора штата и он может удовлетворить его, а может отклонить. Но в случае отклонения, он обязан мотивировать свой отказ конкретными аргументами, поскольку прецедентное право США имеет ряд примеров, когда отказ в экстрадиции был преодолен путем судебного обжалования этого решения. Но тут надо понимать, что обжалование проходит через первичную инстанцию, апелляцию и Верховный суд, что занимает достаточно много времени. И это – короткий круг.

Есть еще один механизм затягивания времени. Губернатор может направить этот запрос прокурору, чтобы силами прокуратуры было проведено расследование законности такого вопроса и выводы прокуратуры тоже могут обжаловаться в указанном выше порядке. Причем, губернатор может не согласиться с выводами прокуроров и тогда возникает еще один круг обжалования.

Все это означает, что Трамп уже не может себе позволить жить в Нью-Йорке просто потому, что там его посадят с большой долей вероятности. В Джорджии ему тоже нет смысла появляться, как и в Вашингтон. А ведь это лишь самое начало и впереди еще множество расследований. Ведь пока дело не дошло до оценки его действий в эпопее 6-го января и того, что этому предшествовало.

Именно поэтому Трамп находится во Флориде, под защитой крайне лояльного к нему губернатора Рона ДеСантиса. То есть, уже сейчас Трамп спрятался от еще только потенциальных обвинений. Но он-то безусловно знает, сколько подвигов за ним числится и потому он "залег на дно" во Флориде, в надежде на то, что к нему не прикрутят федеральное обвинение и не повяжут даже в крайне лояльной ему Флориде.

Это – третий вариант, который не принято рассматривать как реальный. Но его так не рассматривает пресса, но как видно, сам Трамп относится к нему иначе, поскольку в другом случае, он сейчас находился бы в Нью-Йорке, на верхних этажах Трамп Тауэр. А кто как не Трамп может оценить, какой из трех вариантов имеет самую большую вероятность? Он сам дает ответ на этот вопрос.

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