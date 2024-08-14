В интервью Илона Маску Трамп расхваливал руководителей РФ, Китая и Северной Кореи, которые, по мнению кандидата в президенты США, находятся "на вершине своей игры". Америке, по его словам, нужен сильный президент, который сможет им противостоять.

Видео дня

Также Трамп заявил, что Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына называют диктаторами, но они, мол, любят свои страны "иной формой любви".

Вот и есть уже название для диктатуры — название от того, кто сам хочет стать диктатором Соединённых Штатов.

"Люблю отчизну я, но странною любовью!" — писал классик шотландского происхождения, а теперь вот об "иной форме" говорит и этот.

До Трампа так откровенно и цинично диктатуру никто в свободном мире не оправдывал. Он начинает новый тренд.

"1984" может стать реальностью в Америке (с опозданием на 40 лет)?