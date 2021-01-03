Трамп требовал от госсекретаря Джорджии пересчитать голоса в его пользу. Обнародована запись

Борис Бондарь Мир 23:34, 3.01.2021 Обновлено: 23:40, 3.01.2021

Президент США Дональд Трамп требовал от госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера провести пересчет результатов выборов и найти достаточное количество голосов в его поддержку.

Об этом сообщила The Washington Post 3 января. Издание опубликовало аудиозапись телефонного разговора Трампа и Раффенспергера.

При общении президент то хвалит руководителя штата, то фактически ему угрожает, намекая на уголовную ответственность.

Он заявил, что уверене в своей победе в Джорджии, поэтому необходимо найти 11 780 голосов, которых на самом деле не хватает для победы.

"Все, что я хочу сделать, это следующее: я просто хочу найти 11 780 голосов", – заявил Трамп.

По его мнению, эти бюллетени якобы были, но потом их уничтожили, что может стать поводом для уголовной ответственности.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана", – сказал президент США.

Он также напомнил Раффенспергеру, что тот является республиканцем, поэтому должен предпринимать некоторые действия для победы своих однопартийцев.

Напомним, 11 ноября 2020 года Раффенспергер заявил, что в штате Джорджия будет проведен полный ручной пересчет голосов, отданных за Трампа и Байдена.

"Разница между кандидатами настолько незначительная, что потребуется полный пересчет вручную в каждом округе", – заявил Раффенспергер.

По его словам, такой шаг укрепит доверие к результатам выборов. Заявление Раффенспергера было сделано после того, как он столкнулся с давлением штаба Трампа по пересчету голосов якобы в связи с нарушениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ручной пересчет голосов на выборах президента СШАв штате Джорджия, инициированный из-за небольшого разрыва между кандидатами, подтвердил победу Джо Байдена. По окончательному перерасчету, демократ победил действующего лидера страны Дональда Трампа на 12 284 голоса.

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