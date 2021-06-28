Трамп снова обвинил Байдена в фальсификации выборов и припомнил Януковича

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что победа Джо Байдена на выборах США в 2020 году состоялась по тем же принципам, что и победа Виктора Януковича в Украине в 2004. То есть исключительно путем фальсификации голосов избирателей.

Такое сравнение политик привел во время выступления перед своими почитателями в штате Огайо. Там же он заверил их, что сдаваться не намерен и США снова обретут сильного руководителя в его лице.

Трамп уже в который раз подчеркнул, что его противник от Демократической партии возглавил Белый Дом только потому, что результаты были сфальсифицированы.

"Точно так же произошло в Украине в 2004 году. Теперь в куда больших масштабах это произошло и у нас", – заметил он.

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Напомним, что 22 ноября 2004 года, согласно данным ЦИК, победу на президентских выборах в Украине одержал тогдашний премьер-министр Виктор Янукович. Он якобы получил 50% в то время как его конкурент от оппозиции Виктор Ющенко набрал 46% голосов избирателей. Эти цифры резко отличались от данных экзит-полов и общей социально-политическим настроениям в обществе, которое предпочитало именно Ющенко.

В результате в Киеве на Майдані Незалежності "вспыхнула" Оранжевая Революция, требующая отменить поддельные результаты и назначить честные выборы. В результате Верховный суд поддержал идею мирных протестующих и впоследствии Виктор Ющенко был избран гарантом Конституции.

Как сообщал OBOZREVATEL, после напряженных выборов в США в 2020 году и инаугурации президента Джо Байдена, глава Белого дома принял сразу несколько ударных для Дональда Трампа указов.