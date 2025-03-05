'Трамп снова лжет': президент Панамы опроверг информацию о возвращении канала под контроль США

Американский президент Дональд Трамп сказал неправду, заявив в конгрессе, что его администрация "забирает обратно" Панамский канал. Порты, принадлежащие компании из Гонконга, действительно продают консорциум под руководством США, но сам канал продолжает контролировать Панама.

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Об этом заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино в соцсети Х. Он обвинил Трампа во лжи.

"Президент Трамп снова лжет. Панамский канал не находится в процессе возвращения, и тем более это не задача. Это в наших разговорах с госсекретарем Рубио или кем-либо другим даже не обсуждалось. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации", – заявил Мулино.

Мулино подчеркнул, что сотрудничество между панамским и американским правительствами "основывается на четком понимании вопросов, представляющих взаимный интерес", и это, по его словам, нет ничего общего ни с "возвращением Канала", ни с подрывом национального суверенитета Панамы.

"Канал является Панамским и останется Панамским!" – подчеркнул Хосе Рауль Мулино.

Дональд Трамп, выступая в конгрессе США под громкие овации республиканцев, около сотни раз встававших, приветствуя почти каждое слово своего руководителя, заявил, что Соединенные Штаты якобы начали возвращать Панамский канал.

"Моя администрация получит обратно Панамский канал, и мы уже начали это делать. …Это был также самый дорогой проект, когда-либо строившийся в истории нашей страны. Если рассматривать современные расходы, то администрация Картера отдала его за 1 доллар. Но это соглашение было очень серьезно нарушено. Мы не Китаю отдали, а Панаме. Мы забираем его обратно", – заявил Трамп.

В доказательство своих слов он сообщил о покупке американской компанией BlackRock двух крупных портов на Панамском канале у их владельца из Гонконга за 22,8 миллиарда долларов. Гонконгская компания CK Hutchison на фоне давления со стороны Трампа продает бизнес консорциуму, в который входят помимо BlackRock компании Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited. Они получат 90% акций гонконгской компании.

С момента вступления в должность Дональд Трамп постоянно сетовал, что Китай контролирует Панамский канал – жизненно важный стратегический актив, которым руководили некогда Соединенные Штаты.

Он не исключает даже военного вторжения в Панаму для возобновления контроля. Это вызвало гневные протесты и жалобу в Организацию Объединенных Наций со стороны центральноамериканского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, выступая в конгрессе президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов "для международной мировой безопасности". Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на новое заявление Трампа по поводу приобретения острова. Он подчеркнул, что Гренландия принадлежит ее жителям, и они будут сами решать свое будущее.

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