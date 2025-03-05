'Наше будущее будем решать мы': в Гренландии ответили на новое заявление Трампа

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на новое заявление президента США Дональда Трампа по поводу приобретения острова. Он подчеркнул, что Гренландия принадлежит ее жителям, и они будут сами решать свое будущее.

Видео дня

Об этом Эгеде написал на своей странице в Facebook. Трамп недавно заявил, что Гренландия имеет большое значение для национальной безопасности США и мира и пообещал гренландцам "право на самоопределение", если они захотят стать частью Америки.

Он также подчеркнул, что этот вопрос имеет стратегическое значение для США и готов обеспечить острову безопасность, а его жителям – экономическое процветание.

Отвечая на эти заявления, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия является независимой территорией и будущее острова должны определять только сами гренландцы.

"Гренландия – наша. Мы не хотим быть ни американцами, ни датчанами; мы – гренландцы. Американцы и их лидеры должны это понять. Мы не продаемся, и нас нельзя просто взять. Наше будущее мы будем решать сами в Гренландии", – подчеркнул премьер.

Трамп уже не в первый раз поднимает вопрос о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. В начале своей каденции он выражал желание приобрести остров, считая его важным стратегическим объектом для обеспечения национальной безопасности. Он также заявил, что США готовы предоставить Гренландии безопасность и возможности для развития экономики в обмен на присоединение к США. Кроме того, он повторил свое заявление о Панамском канале, намекая на необходимость возвращения этого канала под контроль Америки.

Напомним, в обращении к Конгрессу США президент Трамп также анонсировал новые пошлины по ряду стран, среди которых – Индия, Китай, Южная Корея, также они могут затронуть Евросоюз.

Кроме того, он сделал заявление о войне в Украине, подчеркнув, что хочет его закончить и видит готовность сесть за стол переговоров и в Украине, и в РФ. А вот о произошедшей накануне остановке военной помощи официально он так и не объявил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!